Rita Rusic è una delle concorrenti di Pechino Express 2022 che domani esordirà su Sky. Mentre in queste ore c’è grande attesa riguardo alla prima puntata e soprattutto agli ascolti che farà, l’ex gieffina ha rilasciato un’intervista per il settimanale Chi di Alfonso Signorini. Scopriamo che cos’ha detto.

Rita Rusic contro Adriana Volpe

La showgirl ha partecipato insieme ad Adriana Volpe al Grande Fratello Vip nel 2020, non ha mancato di attaccare l’opinionista del reality di Canale 5:

“Tifo per Signorini e simpatizzo molto per l’opinionista Sonia Bruganelli. Adriana Volpe? Un’opinionista senza opinioni. Guarda i social e ripete”.

Una critica quest’ultima già fatta precedentemente sia sui social che da lei stessa in altre sedi.

Rita Rusic a Pechino Express 2022

L’ex moglie i Cecchi Gori ha partecipato al travel reality di Sky insieme al suo compagno trentaduenne, Cristiano Di Luzio, e ne parla in maniera entusiasta:

“È stata un’esperienza emozionante, intensa, ma allo stesso tempo terrificante. Lo stress, durante un gioco come questo, è sempre dietro l’angolo, così come competizione e fatica. Siamo stati bravi e fortunati: lo show di Sky ha il potere di rafforzare o distruggere qualsiasi cosa. Coppie incluse”.

La sua partecipazione sarà simile a quella di altre vip che hanno partecipato insieme ai compagni più giovani tra litigi e contrasti? Lei dichiara:

“Nel nostro caso ha rafforzato un po’ tutto, ma i nervi durante il gioco sono stati molto tesi. È stata tutta una difficoltà e sin dal principio”.

Non resta che aspettare domani per vedere su Sky o in diretta streaming su Now, il travel reality condotto da Costantino Della Gherardesca.

