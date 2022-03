Miriana Trevisan è stata eliminata dal Grande Fratello Vip 6. Il giorno seguente l’uscita della showgirl, su Instagram, il suo ex marito Pago ha pubblicato un breve video per ricordare i momenti più belli trascorsi nella casa di Cinecittà.

I complimenti di Pago

Miriana Trevisan e Pago sono stati sposati e dalla loro unione è nato Nicola. La showgirl nella puntata di lunedì 6 marzo, è stata eliminata dal Grande Fratello Vip 6 al televoto contro Davide Silvestri e Jessica Selassié.

Dopo sei mesi di “reclusione” nella casa più spiata d’Italia, Trevisan ha trovato fuori dalla porta suo figlio e il suo ex marito. In puntata, Pago si è complimentato per il percorso svolto dall’ex moglie. Il giorno seguente, il cantautore ha voluto rinnovare i complimenti per Miriana Trevisan:

“Per noi hai vinto tu, non il GFVip ma la vita”.

Secondo Pago (Pacifico Settembre all’anagrafe), la sua ex moglie ha portato sul piccolo schermo la dolcezza, l’onestà, la grazia e l’educazione.

L’ex marito di Trevisan ironizza: ‘Ho prenotato un corso per cucina’

Nel post pubblicato, su Instagram, Pago ha continuato ad elogiare la sua ex moglie. Scendendo nel dettaglio, il cantautore ha definito “strepitosa” Miriana Trevisan. A tal proposito l’uomo si è detto orgoglioso per come si è mostrata la showgirl nella casa del Grande Fratello Vip 6. Pago sa benissimo cosa vuol dire, visto che anche lui ha preso parte al reality show di Canale 5 ben due edizioni fa.

Dopo l’eliminazione di Trevisan, Signorini si è complimentato per la bellissima famiglia che compongono Miriana, Pago e Nicola. Inoltre, il conduttore ha chiesto al musicista di fare una canzone. Pago nel post ha detto di voler mantenere la promessa:

“Domani inizierò a pensare alle parole della canzone”.

Infine, Pacifico Settembre ha ironizzato sul “rimprovero” ricevuto dal figlio:

“Ho prenotato un corso per cucina”.

Il siparietto è nato, perché Nicola ha rivelato che Miriana e Pago hanno una cosa in comune: non sanno cucinare.

Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 6