Katia Ricciarelli è stata una delle persone più contestate all’interno del Grande Fratello Vip 6, tanto che ci sono state addirittura petizioni su Twitter per farla uscire dal reality di Canale 5. Ma quando è finita in nomination (dopo mesi di immunità) ha lanciato un appello per andar via dalla casa perché era stanca e stufa. Così la cantante ha ribaltato le sorti del televoto.

Le dichiarazioni di Katia Ricciarelli sulla sua eliminazione

La soprano ha ottenuto il 24% di voti per essere salvata nel televoto che l’ha vista sconfitta. La maggior parte delle persone già da mesi la voleva fuori dal programma, ma lei ribalta il risultato nell’intervista di Valerio Palmieri per Chi:

“Mi hanno dato della strega, della bugiarda, e alla fine ho scelto di uscire. Penso di meritare rispetto e, se qualcuno non lo fa, vado sopra le righe. Ma, alla mia età, non posso dire ‘Adesso riproviamo’, non ho più tempo. Per questo ho deciso di uscire. Dopo 5 mesi e mezzo non avevo più tempo. E il gioco si stava incattivendo, ho preferito tornare ‘a riveder le stelle’”

Anche quando il giornalista le chiede chi sia responsabile della sua uscita, lei convintamente risponde:

“Era tutto troppo pesante, è stata una mia scelta”.

Il rapporto tra Katia e Manila

La soprano, ultimamente assente durante le dirette del Grande Fratello Vip 6, ha parlato anche del suo rapporto con Manila Nazzaro, alla quale inizialmente era stata molto legata, per poi uscire dalla casa senza nemmeno salutarla.

“Sono andata d’accordo con Manila, ci siamo volute bene. Poi si è allontanata perché ho dato attenzione ad altre persone che, secondo me, avevano più bisogno di lei di andare avanti. Manila ha avuto le sue soddisfazioni: ha un uomo che ama, i figli, lavora in radio, è stata Miss Italia; mentre uno come Davide aveva bisogno di una seconda chance, forse l’ultima, per realizzare quello che gli è sempre mancato nello spettacolo. Non pensavo Manila volesse vincere così tanto, lo stesso vale per Miriana. Alla fine volevano vincere tutti a parte me”.

Alla fine la matrona del GF VIP 6 ha riconosciuto il legame con la conduttrice radiofonica, nonostante proprio nel faccia a faccia prima di uscire aveva detto che non le voleva bene.

Le sorelle Selassié non piacciono alla soprano

Le princess del GF VIP non piacciono a Katia Ricciarelli. Prima di uscire ha avuto diversi scontri sia con Lulù Selassié, che con la sorella Jessica, alla quale ha detto di non avere dignità perché sta dietro Barù Gaetani. Interrogata su di loro le ha liquidate in questo modo:

“Mi sembrano preoccupate solo della loro immagine: il trucco, il parrucco, il vestito, le extension, che trovavi in ogni angolo della casa. Troppa esteriorità e poca interiorità”.