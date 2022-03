Nella 47^ puntata del Grande Fratello Vip 6, in onda lunedì 7 marzo, Davide Silvestri ha vinto al televoto flash contro Soleil Sorge. Di conseguenza, l’attore si è ritrovato terzo finalista del reality show. In studio, Giacomo Urtis non ha gradito la decisione del pubblico votante.

La stoccata di Urtis

Dopo il verdetto del televoto (classico), i “vipponi” sono stati chiamati a decidere chi mandare in finale. Il concorrente meno votato, però, veniva eliminato. Nella sfida tra Davide Silvestri e Soleil Sorge, la influencer italo-americana ha perso al televoto flash.

Nello studio dove viene trasmesso il Grande Fratello Vip 6, Signorini ha chiesto un commento ai concorrenti eliminati dal gioco. Arrivato il turno di Giacomo Urtis, il diretto interessato ha sparato a zero su Silvestri:

“Sicuramente ha fatto molto meno di Soleil”.

Non contento, Giacomo Urtis ha puntato il dito anche contro i telespettatori del Grande Fratello Vip 6. L’ex gieffino ha ammesso di non comprendere come siano arrivati a preferire Davide Silvestri a Soleil Sorge:

"La davo già finalista, perché ha dato tanto al programma".

Giacomo sente la mancanza di Sorge

Sui social, un utente ha chiesto a Giacomo Urtis se è riuscito a vedere Soleil Sorge dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip 6. A tal proposito l’ex gieffino ha rivelato di non avere ancora incontrato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. I due ex coinquilini per una serie di cose, si vedranno giovedì.

Tuttavia, Urtis si è detto molto dispiaciuto:

“Non vedo l’ora di vederla, mi manca molto”.

