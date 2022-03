Alessandro Basciano, dopo essere stato eliminato dal Grande Fratello Vip 6, ha rilasciato un’intervista a Casa Chi. L’ex gieffino ha affrontato vari argomenti: la relazione con Sophie Codegoni, la rissa sfiorata con Alex Belli e le dichiarazioni di Fabrizio Corona. Infine, Alessandro ha parlato della discussione avuta con Nathalie Caldonazzo.

Basciano spara a zero su Nathalie

Alessandro Basciano e Nathalie Caldonazzo sono stati protagonisti di uno scontro al vetriolo dentro e fuori il Grande Fratello Vip 6. Tutto è partito dal 32enne ligure: Alessandro aveva rivelato alla sua fidanzata Sophie di avere ascoltato delle frasi razziste pronunciate da Caldonazzo. In puntata, l’attrice romana ha sempre negato di avere frasi offensive.

A Casa Chi, Basciano non ha usato mezzi termini sull’ex coinquilina:

“Nathalie la reputo una donna pericolosa”.

Per questo motivo, l’ex gieffino ha preferito non andare oltre con il litigio. Tuttavia, Alessandro ha ribadito di non essere un bugiardo. Parlando del confronto avvenuto nello studio Mediaset, Basciano si è detto dispiaciuto perché avrebbe preferito vedere delle clip sulla favola d’amore intrapresa con Sophie Codegoni.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

La storia con Sophie

Nell’intervista a Casa Chi, Alessandro Basciano non ha potuto fare a meno di parlare della favola che sta vivendo con l’ex tronista di Uomini e Donne. Il 32enne ha precisato che prima di entrare nella casa di Cinecittà, aveva confidato a Signorini di essere incuriosito da Sophie. Nel momento in cui Codegoni ha chiuso con Gianmaria Antinolfi, Alessandro si è fatto avanti:

“Ci siamo riusciti a dire cose che forse non ho mai detto neanche alla madre di mio figlio”.

Uscito dal Grande Fratello Vip 6, Basciano ha ammesso che la 19enne milanese è il suo punto fisso. Infine, il diretto interessato ha rivelato di essere stupito per le attenzioni che gli sta dedicando la sua fidanzata dall’interno della casa:

“Mi sta dando più attenzioni adesso che quando ero nella casa”.

Parlando della storia con Codegoni, Alessandro ha tirato in ballo anche Fabrizio Corona e Alex Belli. L’ex re dei paparazzi in un’intervista ha detto che Codegoni è ancora innamorata di lui. A tal proposito l’ex gieffino ha affermato:

“Non mi piace che qualcuno possa giudicarmi come hanno fatto Corona e Belli”.

Mentre con Alex, Basciano ha chiarito privatamente, Fabrizio si augura di conoscerlo quando Sophie Codegoni terminerà il reality show di Canale 5.

Come gli autori hanno informato i ‘vipponi’ della guerra in Ucraina

In seguito allo scoppio della guerra in Ucraina, i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 sono stati messi al corrente dagli autori. Alessandro Basciano ha spiegato che sono stati chiamati tutti in Confessionale, prima gli uomini e poi le donne. L’ex gieffino ha ammesso che la notizia è stata vaga, quindi nessuno sapeva realmente cosa stava accadendo e dove di preciso. Inoltre, il 32enne ha rivelato che sono rimasti tutti scioccati dalla notizia:

“Non sapevamo con quale umore potevamo affrontare la puntata”.

Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 6