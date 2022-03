In queste ore gli ultimi concorrenti rimasti parlano spesso tra di loro come non hanno mai fatto. Eliminate Soleil Sorge e Miriana Trevisan, ci sono stati diversi avvicinamenti in queste ore. Il più significativo è sicuramente quello tra Jessica Selassié e Delia Duran.

Come vedere la replica del Grande Fratello Vip 6

Delia Duran lancia un avvertimento a Jessica

Mentre le due concorrenti chiacchieravano e mettevano da parte gli antichi dissapori, la modella venezuelana le ha lanciato un avvertimento:

“Jessica presta più attenzione alla buona fede di Barù, non ti fidare troppo di lui”.

La finalista di quest’edizione del Grande Fratello Vip 6 ha confidato alla princess:

“Ho nominato Barù e lui ci è rimasto malissimo. Mi ha chiesto perchè non avessi votato te visti i precedenti scontri e onestamente non mi è piaciuto”.

La ragazza ci resta un po’ di stucco e la concorrente così incalza:

“Doveva restare neutro e non ribaltare la cosa su di te tirando fuori antipatie passate”.

Ma la frase del nipote di Costantino Della Gherardesca non potrebbe essere una semplice provocazione? Del resto in queste ore ne sta facendo tantissime. L’uomo non ha preso molto bene l’uscita di Soleil e ritiene che tutte le donne in casa l’abbiano nominata appositamente per liberarsene. La sua liaison con Jessica è appesa ad un filo, semmai è esistita.

Alex Belli manda un messaggio contro Barù

Intanto anche il marito di Delia Duran mal sopporta il concorrente, tanto che ha voluto lanciare una stoccatina via social. Nelle sue storie di Instagram ha condiviso una frase dello chef:

“A te e ad Alex non vi voglio più vedere“.

Alex Belli ha aggiunto “Non ti preoccupare Barù che la cosa è reciproca“.