La storia d’amore tra Bigio D’Anelli e Miriana Trevisan è giunta al capolinea? Questa è la domanda che molti telespettatori del GF Vip si stanno ponendo. L’ex gieffino, infatti, è stato ospite a Pomeriggio 5, nella puntata dell’8 marzo, e a Mattino 5, in quella del 9 marzo, ed ha svelato inediti retroscena su quanto accaduto dopo l’uscita della showgirl dal programma.

Le dichiarazioni di Biagio D’Anelli su Miriana Trevisan a Pomeriggio 5

Nel corso dell’ospitata a Pomeriggio 5, Biagio D’Anelli ha svelato di non essere riuscito a mettersi in contatto con Miriana Trevisan da quando lei è uscita dalla casa del GF Vip. I due, infatti, si sono incontrati per la prima volta senza telecamere, ma la donna era piuttosto confusa. In seguito, poi, gli ha detto di avere un problema con il suo telefono, pertanto, ha chiesto a Biagio di lasciare il numero al suo agente, che poi lo avrebbe richiamato. Questo, però, non è avvenuto.

Biagio, allora, si è detto profondamente deluso per il comportamento adoperato da Miriana, soprattutto perché la donna ha trascorso molto tempo sui social a parlare con i suoi fan. Proprio in virtù di questo, gli ospiti presenti nello studio di Barbara D’Urso hanno voluto mettere in guardia D’Anelli dicendogli che, probabilmente, la Trevisan gli abbia rifilato un due di picche in quanto potrebbe aver scoperto qualcosa di compromettente sul suo conto. Biagio, però, ha dichiarato di sentirsi a posto con la coscienza, pertanto, ha palesato la volontà di dare a Miriana ancora un po’ di tempo prima di prendere una decisione definitiva.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pomeriggio5 (@pomeriggio5tv)

La telefonata tra Biagio e Miriana e le segnalazioni su D’Anelli

Nella puntata di oggi di Mattino 5, però, ci sono state delle novità. L’opinionista è stato ospite anche di Federica Panicucci ed ha fatto degli aggiornamenti in merito. In particolar modo, l’uomo ha detto che, dopo la puntata di Pomeriggio 5, Miriana gli ha mandato un messaggio con il suo numero di telefono. D’Anelli, allora, l’ha immediatamente chiamata per sapere come stesse e per quale ragione fosse sparita. La Trevisan pare gli abbia detto di essere in procinto di partire per Milano per effettuare le registrazioni di alcuni programmi.

Biagio è apparso deluso, in quanto si aspettava che la donna riuscisse a trovare un piccolo buco di tempo da dedicargli, ma così non è stato. Pertanto, a seguito di questo ennesimo due di picche, il protagonista ha deciso di chiudere la loro relazione. Gli opinionisti presenti nel salotto della Panicucci, allora, hanno fatto delle insinuazioni. Secondo molti, infatti, Miriana avrebbe deciso di allontanarsi da Biagio dopo aver appreso alcune pesanti segnalazioni sul suo conto, che sono trapelate in rete un po’ di tempo fa. Sarà davvero così? Non ci resta che attendere la versione ufficiale della showgirl.