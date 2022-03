In un’intervista rilasciata a Novella 2000, Barbara Alberti ha detto cosa pensa del Grande Fratello Vip 6. La scrittrice ha partecipato al reality show due edizioni fa, quindi sa benissimo come funzionano le dinamiche all’interno della casa più spiata d’Italia.

La stoccata della scrittrice

Da ex concorrente del Grande Fratello Vip, Barbara Alberti ha ammesso di continuare a seguire il reality show. La diretta interessata ha spiegato che spesso ha poco tempo per guardare la televisione, ma il format condotto da Signorini riesce a vederlo.

Per questo motivo Alberti ha fornito la sua opinione sul Grande Fratello Vip 6:

“Il festival dell’orrore di cui tutti eravamo in attesa…”

La diretta interessata ha spiegato che in quest’edizione sono stati proposti dei personaggi grotteschi. Su tutti, il pensiero di Barbara Alberti va alla compagna di Amedeo Goria:

“Vera Miales voleva piazzare la bandierina sul fidanzato, quindi si è presentata in casa con l’abito da sposa”. Tutto.TV su

Secondo la scrittrice, anche le sorelle Selassié non hanno dato il meglio di loro nella casa di Cinecittà. Il fatto di ripetere continuamente che il loro nonno è stato l’ultimo re di Etiopia è fuori luogo:

“Come se io ripetessi di essere la nipote di Garibaldi”.

Nell’intervista, la scrittrice ha menzionato anche l’amore libero tirato in ballo da Alex Belli e Delia Duran. Secondo la Alberti, si tratta di un copione studiato a tavolino prima di varcare la porta rossa. A tal proposito Barbara ha rivelato che non c’è nulla di male a creare certe dinamiche, ma i protagonisti dovrebbero chiedersi se ai telespettatori interessa realmente ascoltare certi argomenti.

L’ex gieffina elogia Katia Ricciarelli

Mentre Barbara Alberti ha sparato a zero sulla sesta edizione del Grande Fratello Vip e sulla maggior parte dei “vipponi”, ha speso parole al miele per Katia Ricciarelli. Secondo la 78enne, non c’è nulla di male se Katia Ricciarelli ha accettato di partecipare al reality show. La diretta interessata ritiene che lo snobbismo è la più grande forma di volgarità. In merito al percorso della cantante lirica, la scrittrice ha affermato:

“Non credo che Katia Ricciarelli si sia declassata”.

Per quanto riguarda i reality show in generale, Barbara Alberti ha elogiato quei tipi di format. L’ex gieffina ha ammesso che i reality sono una forma di teatro antico. Infine, la diretta interessata ha confidato che sarebbe disposta a partecipare nuovamente al Grande Fratello Vip perché per un periodo si entra in un bolla e ci si dimentica di tutto quello che è intorno.

