Sabato 19 marzo 2022 si partirà con il serale di Amici 21. Il programma di Maria De Filippi ha concluso la messa in onda delle puntate della domenica pomeriggio, proprio per prepararsi al meglio in vista della partenza del serale. Al termine di tale fase del talent show scopriremo chi si aggiudicherà il titolo di vincitore di questa 21esima edizione del programma. In queste ore, inoltre, sono trapelati i nomi della giuria che avrà il compito di giudicare i vari allievi della scuola. Ecco chi ci sarà.

Chi sono i giudici del serale di Amici 21

Su Dagospia sono stati rivelati i nomi dei giudici che prenderanno parte al serale di Amici 21, che partirà da sabato 19 marzo, come sempre su Canale 5. A quanto pare, la conduttrice per quest’anno ha deciso di adoperare il motto “squadra che vince non si cambia”, in quanto ha riconfermato gli stessi giurati dell’anno precedente.

A giudicare i vari concorrenti del talent show, infatti, ci saranno, ancora una volta: Emanuele Filiberto, Stash dei The Kolors e Stefano De Martino. Proprio quest’ultimo sta avendo un grande successo sulla rete competitor a Mediaset, ovvero, la Rai. Il programma che conduce, Stasera tutto è possibile, infatti, gli sta continuando a dare grandi soddisfazioni.

Anticipazioni e altri dettagli sull’ultima fase del programma di Maria De Filippi

In merito al serale, ricordiamo che gli allievi ammessi a tale fase del programma sono 18. Questo, in realtà, è un numero più alto rispetto a quello che in origine ci si era prefissati. Proprio per tale motivo, la produzione ha deciso di imporre una condizione sine qua non ai professori.

Nel corso della prima puntata del serale, infatti, quella di sabato 19 marzo, vedremo che ci saranno molte eliminazioni. Nello specifico, dovrebbero essere eliminati fino a tre allievi. Per questo, e molto altro, non ci resta che attendere la partenza di questa nuova avventura.