Stasera a gran sorpresa è stato eletto il terzo finalista del Grande Fratello Vip 6. Un televoto flash tra Davide Silvestri e Soleil Sorge ha determinato un risultato inaspettato.

Chi è il terzo finalista del Grande Fratello Vip 6

Davide Silvestri è stato considerato da molti su Twitter come il “comodino” della casa, paragonato addirittura ad Andrea Zelletta dell’edizione passata che si svegliò ad un passo dalla finale. Ha dimostrato in queste ultime settimane una strenua voglia di arrivare alla finale e finalmente ce l’ha fatta.

La sua gioia appena saputo il risultato è stata incontenibile. Del resto neanche lui se l’aspettava. Infatti fino a qualche settimana fa nessuno ci avrebbe scommesso. Ma c’è voluto un televoto flash per determinare un risultato per nulla scontato. Vincerà il GF VIP 6? A questo punto è impossibile pronosticare vista la sorpresa delle ultime votazioni. Dipenderà molto da come si orienteranno i fandom e chi ci sarà in finale. Intanto per stasera si gode la sua vittoria contro Soleil Sorge, inaspettata e per questo ancor più piacevole.

Il pubblico ha emesso il suo verdetto. Il VIP ad andare in finale è Davide! Soleil deve quindi abbandonare immediatamente la Casa di #GFVIP. pic.twitter.com/AlTuQXDyl4 — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 7, 2022

La discesa di Soleil Sorge

Soleil Sorge è stata una grande protagonista del reality di Canale 5, nel bene e nel male, ma divisoria. È riuscita a catalizzare l’ira dei fandom degli altri concorrenti come nessuno mai. La concorrente più nominata, più odiata, più criticata, è uscita ad un passo dalla semifinale tra lo sconcerto generale. Le votazioni parlano chiaro:

Davide Silvestri 58%

Soleil Sorge 42%

Quella che all’inizio sembrava la papabile vincitrice pian piano ha perso così tanto terreno da uscire non appena è finita al televoto dopo le innumerevoli immunità. Una sconfitta morale e personale. All’interno della casa nessuno pensava che sarebbe uscita stasera, nemmeno lei. Ma invece è successo. Ora ad aspettarla forse ci sarà La Pupa e il Secchione con Barbara D’Urso alla conduzione.