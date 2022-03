Ieri sera Alex Belli ha fatto il suo ritorno alla diretta del Grande Fratello Vip 6. Come di consueto è stato accolto in grande stile e lui non è stato da meno. Arrivato con il suo abito da Lawrence d’Arabia o Sandokan nostrano, ha fatto la sua comparsa nel reality di Canale 5.

Arrivato in studio ha offerto doni al conduttore Alfonso Signorini e alle due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Ma è proprio quello fatto a quest’ultima che ha fatto molto discutere.

Il regalo di Alex Belli ad Adriana Volpe

Alex Belli, come il novello profeta del Grande Fratello Vip 6, ieri è arrivato nella diretta tra l’esultanza del presentatore e la noia di tante persone, in primis Aldo Montano che faceva trasparire il suo sentimento da ogni inquadratura.

L’attore ha portato alcuni regali in dono: un’acchiappa sogni/share per Alfonso Signorini, una rosa nel deserto per Sonia Bruganelli e ad Adriana Volpe un simbolo fallico. Ecco le parole che hanno accompagnato la consegna:

“Ti ho portato una pietra direttamente dal deserto. È una pietra energetica, so che ne hai tanto bisogno e fanne tesoro”.

L’opinionista non reagisce, allibita dal gesto, mentre Sonia Bruganelli ride di gusto. Infine è Alfonso Signorini a rompere la situazione d’impasse e reclamare a sé il dono così poco gradito. Nessuno ha commentato ulteriormente il comportamento dell’attore, né tantomeno l’ha condannato.

Il commento di Stefania Orlando

Stefania Orlando che segue e commenta le vicende del reality show Mediaset non ha potuto fare a meno di commentare su Instagram il dono di Alex Belli, dandogli finalmente il peso che merita. L’ex diva del Grande Fratello ha condiviso il momento dello scambio del regalo con queste parole:

“Forse sono poco ironica.. ma ritengo che questo siparietto sia stato poco elegante, bisognerebbe avere rispetto nei confronti delle donne. Basta con questa becera ironia machista. A me non ha fatto ridere, e a voi?”

C’è da esserne certe: l’ex attore di Centovetrine risponderà. Quale ghiotta occasione per essere di nuovo al centro dell’attenzione? Già giovedì in puntata non mancherà di essere coinvolto nel racconto di Soleil Sorge, uscita per ultima ieri sera. Ma, la frase di Stefania Orlando è un ottimo modo per promuovere ulteriormente il suo amore per le donne, la figura femminile ancestrale nella sua vita e tutto il resto dello show. Del resto, come ha detto lui stesso ieri sera, è un “circense“.