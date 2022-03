In queste ore, Manila Nazzaro si è lasciata andare a delle confessioni molto interessanti che riguardano la prossima puntata del Grande Fratello Vip. La concorrente è attualmente in nomination contro Barù, pertanto, rischia di abbandonare per sempre il reality show. A un passo dalla finale, dunque, l’ex Missi Italia ha fatto dei pronostici su quello che accadrà nella puntata di giovedì 10 marzo. Ecco cosa è emerso.

I pronostici di Manila Nazzaro su ciò che accadrà nella prossima puntata del reality show

Manca solo una puntata prima della finale del GF Vip. I concorrenti attualmente in gara sono 8, mentre i finalisti già decretati sono tre: Delia Duran, Lulù Selassiè e Davide Silvestri. Attualmente, invece, sono finiti al televoto Barù e Manila e quest’ultima è convinta che sarà lei ad abbandonare la casa più spiata d’Italia nel corso della prossima puntata, ma non è tutto.

La showgirl ha anche rivelato di essere convinta che, in tale occasione, Alfonso Signorini darà luogo a ben tre eliminazioni. A parte lei, cosa di cui è fermamente convinta, dunque, nella prossima puntata del GF Vip dovrebbero essere eliminate anche altre due persone. Questo perché, secondo Manila, i finalisti dovrebbero essere in 5, mentre loro sono ancora in 8.

Ecco chi sono i cinque finalisti secondo Manila

Nel corso del suo sfogo, poi, la Nazzaro ha anche dichiarato di sapere chi saranno i finalisti di questa edizione del GF Vip. A parte Lulù, Delia e Davide, che hanno acquistato questo privilegio nel corso delle precedenti puntate del reality show, infatti, Manila è convinta di conoscere anche gli altri due candidati alla vittoria di questa edizione del reality show.

A suo avviso, infatti, si aggiungeranno alla lista Barù e Jessica. Secondo la sua previsione, quindi, i prossimi eliminati del Grande Fratello Vip dovrebbero essere lei, Sophie Codegoni e Giucas Casella, che in effetti era stato già eliminato in una scorsa puntata. Il prestigiatore, però, ebbe la possibilità di rientrare grazie al biglietto di ritorno. Insomma, le cose andranno davvero come pronosticato da Manila? Non ci resta che attendere giovedì prossimo per scoprirlo.