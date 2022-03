La Pupa e il Secchione Show sta per arrivare sui nostri teleschermi e una grande novità del cast di quest’edizione è da poco stata ufficializzata. Infatti tra i concorrenti ci sarà una persona che ha avuto un ottimo successo nell’ultimo anno ed è molto legata al passato di Soleil Sorge, possibile terza giurata del programma.

La Pupa e il Secchione Show, chi è il volto noto legato a Soleil Sorge?

La persona che parteciperà a quest’edizione dello show di Canale 5 molto legata a Soleil Sorge è Gianmarco Onestini. Il ragazzo è il fratello di Luca Onestini, il tronista che la scelse a Uomini e Donne. Fu poi lei a lasciarlo in diretta al Grande Fratello Vip, senza nemmeno presentarsi in puntata, per stare con Marco Cartasegna, anche lui conosciuto nella trasmissione di Maria De Filippi.

Dopo le dichiarazioni della madre dell’ex concorrente del gf, in cui dichiarava che per la figlia Luca era stato un capriccio, il “premio da vincere“, come sarà ritrovarsi di fronte proprio il fratello?

Gianmarco Onestini a La Pupa e il Secchione Show

Il ruolo del ragazzo nel reality show, lo chiarisce la stessa conduttrice su Tv Sorrisi e Canzoni:

“Lui è davvero un bel ragazzo, ora sta studiando per laurearsi in Giurisprudenza: è tra i Secchioni”. 📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Gianmarco Onestini in questo periodo gode di un grandissimo successo. Dopo aver partecipato al reality spagnolo Supervivientes, versione spagnola della nostra Isola dei Famosi, è stato corteggiato anche dal Grande Fratello Vip 6 per entrare nella casa. Ma alla fine aveva scelto di non farlo. Ora ritorna sulla televisione italiana nel programma di Barbara D’urso.

Soleil sarà nella giuria de La Pupa e il Secchione Show?

Tuttavia, sebbene la partecipazione di Gianmarco Onestini al reality di Barbara D’Urso faccia ben pensare che ci sia Soleil dietro il punto interrogativo del terzo giurato, l’ufficialità non è ancora arrivata. La conduttrice intervistata a Verissimo da Silvia Toffanin non si è sbilanciata più di tanto, ma aveva dichiarato che l’avrebbe chiamata nel caso in cui fosse uscita dalla casa prima della finale.

Tuttavia Dagospia ha lanciato quest’indiscrezione che metterebbe tutto in gioco di nuovo:

“L’annuncio ufficiale non è ancora arrivato, la data non ancora fissata. La Pupa e il Secchione sarà però in onda su Italia 1 con la conduzione di Barbara d’Urso. Proprio la conduttrice spingerebbe per una impostazione “stile GF Vip” con in corso un braccio di ferro per la diretta. In studio sarà presente una giuria che sarà formata, salvo colpi di scena, da tre vip. Dagospia ha accennato il nome di Antonella Elia a cui potrebbero aggiungersi la scrittrice e opinionista Barbara Alberti oltre alla presenza di Federico Fashion Style, fresco di partecipazione a Ballando con le Stelle. Nomi in pole ma ancora senza firma, circolano anche quelli di Simona Izzo (anticipata proprio da Dagospia) e di Ricky Tognazzi“.

Nel caso in cui davvero l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non sia presente nello show di Barbara D’Urso questo Grande Fratello si dimostrerebbe una debacle totale: eliminata ad un passo dalla finale e catalizzatrice dell’odio popolare di tantissime persone comuni e non. Inoltre, se la sua sconfitta al televoto di ieri ha un sapore agrodolce per la possibilità lavorativa, sfumata questa, rimarrebbe il marchio di chi dopo aver avuto più possibilità di vittoria della maggior parte dei concorrenti è stata sconfitta proprio da chi era appellato “comodino” dalla maggior parte del popolo di Twitter.