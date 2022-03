“Si tratterebbe di Lorenzo Orsini, 22 anni. Studia Legge, è quasi arrivato alla Laurea. E’ un ragazzo di grande talento, sia negli studi, che a livello musicale. Vittorio Emanuele non lo avrebbe mai riconosciuto. Avrebbe fatto con la madre un accordo secondo il quale avrebbe visto il figlio sino all’età di 3 anni, cosa che avrebbe fatto. L’ultimo incontro tra Lorenzo e il suo padre naturale sarebbe avvenuto a 15 anni. Lorenzo conserva ancora il regalo di suo padre, un orologio, poi il nulla. In arte iamLollo G. Lorenzo ha, sul suo profilo Instagram, ben 137.000 followers. E’ molto attento alle cause sociali”.