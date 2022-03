E’ tutto pronto per una nuova edizione dell’Isola dei Famosi. In un’intervista a SuperGuida Tv, Iva Zanicchi ha espresso un commento sulla nuova coppia di opinionisti scelta da Ilary Blasi. Inoltre, l’artista ha spiegato perché (secondo lei) Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini non sono stati riconfermati.

Cosa pensa Zanicchi del duo Luxuria-Savino?

Per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, in programma su Canale 5 dal prossimo 21 marzo 2022, Ilary Blasi ha scelto come opinionisti del reality show la coppia Vladimir Luxuria-Nicola Savino. In un’intervista rilasciata a SuperGuida Tv, Iva Zanicchi ha espresso la sua opinione:

“Una scelta azzeccata, non potevano scegliere meglio”.

La “Tigre di Lingochio” ha spiegato che Vladimir Luxuria è una donna molto conosciuta e apprezzata, perché dice tutto ciò che pensa con schiettezza. Secondo Zanicchi, anche Nicola Savino ricoprirà al meglio il ruolo di opinionista:

“Un uomo intelligente e spiritoso”.

Zorzi-Lamborghini non confermati: il commento di Iva

Nella scorsa edizione dell’Isola dei Famosi, il ruolo di opinionista era ricoperto da Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e la stessa Iva Zanicchi. L’82enne ha spiegato di non essere dispiaciuta dal fatto che non sia stata riconfermata nel cast:

“Non è il mio ruolo, anche se mi diverto. Preferisco fare altre cose”.

In merito alla sostuzione del duo Zorzi-Lamborghini, Zanicchi ha rivelato che lo scorso anno gli opinionisti non erano ben amalgamati.