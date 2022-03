Le ultime news dalla casa del Grande Fratello Vip fanno riferimento alla puntata di lunedì 7 marzo. Di seguito le ultimissime notizie sulla quarantasettesima diretta in onda in prime time su Canale 5.

Chi è stato eliminato tra Davide Silvestri, Miriana Trevisan e Jessica Selassié? Chi ha dovuto abbandonare la casa del GF Vip dopo il televoto flash? E chi, invece, è stato nominato terzo finalista dell’edizione di quest’anno? Ecco il riassunto di quanto accaduto ieri e i video più importanti dell’ultima serata.

Le news dell’ultim’ora del Grande Fratello Vip

La quarantasettesima puntata del Grande Fratello Vip 6 si apre con il confronto finale tra Alex Belli e Soleil Sorge. Come già fatto altre volte in passato, l’attore cerca di portare acqua al suo mulino, trascinando allo stesso tempo l’influencer italo-americana nelle sabbie mobili. Stavolta però qualcosa va storto, con Soleil che finalmente chiude le porte in faccia ad Alex senza lasciargli alcuna possibilità di replica. Asfaltandolo, sì.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

… ma Soleil non ci sta… vuole rispondere punto per punto ad Alex. Ammettendo di non essere mai stata innamorata di lui. #GFVIP pic.twitter.com/lQEkm5QSEM — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 7, 2022

Pochi minuti dopo arriva il primo verdetto della serata: dopo aver proclamato salvo Davide, Alfonso Signorini comunica che il primo vippone a dover abbandonare per sempre la casa del Grande Fratello Vip è Miriana Trevisan. Per Jessica, dunque, l’avventura al GF prosegue. Ad attendere Miriana fuori dalla casa ci sono il figlio Nicola e l’ex marito Pago: tutti e tre regalano una bella pagina di televisione grazie alla loro unione.

Il pubblico ha deciso che a dover abbandonare immediatamente la Casa di #GFVIP è… MIRIANA! pic.twitter.com/m7eyO1fIUM — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 7, 2022

La puntata prosegue con delle nomination molto particolari: i concorrenti rimasti in gara devono votare chi secondo loro merita la finale, pur consapevoli che il meno votato al televoto verrà eliminato. Alla fine la scelta ricade su Soleil e Davide. A far discutere è la presunta strategia impiegata da alcuni vipponi, su tutti Manila Nazzaro, che hanno deciso di votare a sorpresa Soleil nonostante i rapporti non fossero più quelli di una volta.

La decisione di Manila fa discutere e riflettere… e Sophie resta perplessa. 👀 #GFVIP pic.twitter.com/0K0TWaIAdn — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 7, 2022

In ogni caso, il dado è tratto. Alfonso Signorini apre il terzo televoto flash in due settimane per decretare il nome del terzo finalista e del nuovo eliminato. Il concorrente più votato raggiungerà Delia Duran e Lulù Selassié alla finalissima del 14 marzo, mentre chi riceverà meno voti sarà costretto a lasciare la casa del Grande Fratello Vip a una sola settimana dalla puntata conclusiva.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in finale tra Davide e Soleil. #GFVIP pic.twitter.com/dm2WT8sBEc — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 7, 2022

Dopo la sorella Jessica, anche per Lulù è il momento di mostrare al pubblico la sua storia con l’appuntamento ormai divenuto un classico della linea della vita. Il racconto della fidanzata di Manuel Bortuzzo commuove tutti gli altri vipponi in casa e in studio. Significativo l’abbraccio intenso tra Lulù e Soleil al termine del video, a sancire la pace definitiva tra le due ex rivali.

Una bambina allegra, molto attaccata alla mamma… perché stando con lei si sentiva al sicuro. È così che inizia la meravigliosa storia di Lulù. Ricca d'amore ma anche di tanta sofferenza… ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/ltUgGdrHHf — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 7, 2022

A mezzanotte inoltrata è il tempo di scoprire cos’è successo sotto la capanna tra Jessica e Barù, i due concorrenti che più di ogni altro hanno fatto sognare il pubblico a casa durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Jessica e Barù confermano quanto già sostenuto nelle ore precedenti la diretta su Canale 5: oltre a parlare, oltre a un abbraccio, non è successo nulla di più. Qualcosa però non quadra, e in tanti sono convinti che in realtà i due stiano tenendo nascosto qualcosa.

… cosa sarà successo sotto a quella capanna tra Barù e Jessica? I protagonisti sono chiari: nulla di "hot"… 👀 #GFVIP pic.twitter.com/mwTRrufxdR — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 7, 2022

Arriva poi il momento tanto atteso, quello della proclamazione del terzo finalista e, soprattutto, della seconda eliminazione eccellente della serata. Il vippone a raggiungere la finale del Grande Fratello Vip 6 è Davide Silvestri, mentre a lasciare per sempre la casa è Soleil. L’esito del televoto spiazza tutti gli inquilini della casa, convinti che a uscire sarebbe stato Davide. Da fuori, invece, la vittoria dell’ex attore di Vivere non è apparsa così scontata.

Il pubblico ha emesso il suo verdetto. Il VIP ad andare in finale è Davide! Soleil deve quindi abbandonare immediatamente la Casa di #GFVIP. pic.twitter.com/AlTuQXDyl4 — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 7, 2022

Negli ultimi scampoli di puntata, approfittando del segreto del confessionale durante le nomination, Alfonso Signorini continua a indagare su quanto accaduto sotto la capanna tra Jessica e Barù, convinto che i due non gliela raccontino giusta. Sotto torchio finisce anche la sorella Lulù, che cerca di far capire a Signorini quale sia il vero intento dei due una volta finito il reality show. E dopo qualche secondo di forte imbarazzo, arriva la spiazzante uscita di Manuel Bortuzzo, che dice a chiare lettere cosa succederà fuori dalla casa tra Jessica e Barù. Senz’altro uno dei momenti più iconici di tutta l’edizione del GF Vip 6.

Per conoscere i due concorrenti finiti in nomination e a rischio eliminazione nella puntata di giovedì prossimo ti rinnoviamo l’invito a leggere il nostro approfondimento su chi è finito al televoto ieri sera al Grande Fratello Vip.

A noi non resta che darvi appuntamento a giovedì, quando andrà in onda la quarantottesima puntata dell’edizione dei record.

Ti potrebbe interessare anche: Come e dove rivedere la replica dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6