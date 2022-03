La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip si è conclusa con un’uscita sconvolgente. Soleil Sorge, dopo aver regnato incontrastata per sei mesi, è stata costretta ad abbandonare la casa, senza avere la possibilità di arrivare in finale.

In tutto questo, Manila Nazzaro ha avuto un ruolo fondamentale. Alla donna, infatti, era stata data la possibilità di scegliere un nome da mandare in finale, con la conseguenza, però, che questo concorrente avrebbe dovuto affrontare prima un’eliminazione diretta.

GF Vip, Manila Nazzaro sconvolta per le sorti di Soleil Sorge: “È assurdo”

Manila Nazzaro, nella puntata di ieri sera, ha scelto di esporre Soleil Sorge a un grande rischio. La concorrente ha affermato di aver agito con il cuore e di essere sorpresa per quanto accaduto. Il suo intento non era quello di eliminare l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ma solo quello di farle raggiungere la finale.

Era sicura che Soleil Sorge sarebbe riuscita a superare la sfida contro Davide Silvestri a mani bassi. Tutti i concorrenti del GF Vip erano certi che la ragazza si sarebbe guadagnata un posto in finale senza troppa fatica, ma l’implacabile voto del pubblico ha ribaltato questa teoria.

Ero convinta che Sole ce la facesse. Questo programma è assurdo, io non avrei mai pensato che uscisse Soleil, per noi era un gigante

Stando alle parole di Manila Nazzaro, però, l’uscita di Soleil ha anche alimentato la speranza. Perché se un concorrente così forte viene eliminato a un passo dalla fine allora c’è speranza per tutti.

Manila Nazzaro arriverà in finale? Ecco cosa ne pensa

Tutti vorrebbero arrivare alla fine del GF Vip. Negli ultimi mesi, i concorrenti hanno sacrificato molto per riuscire a rimanere in gioco, ma solo alcuni di loro riusciranno ad esaudire questo desiderio. Manila Nazzaro, ancora sconvolta per l’uscita di Soleil Sorge, ha ammesso di essere sicura di non farcela.

Per lei, Barù è un concorrente troppo forte da sconfiggere perché, grazie alle dinamiche con Jessica Salassié, è riuscito a catturare l’attenzione di un altissimo numero di fan:

Sì esco sicuramente, contro di me c’è Barù con dinamiche troppo forti che non posso combattere e competere. Sono così piccola, Barù ha tutti questi Jerù fan della coppia che lo sostengono

Manila Nazzaro ha rivelato anche che, secondo il suo parere, Giucas Casella sarà il prossimo eliminato. Avrà ragione? O il televoto nasconderà altre sorprese inaspettate?

La faccia di #soleilsorge di fronte all’#eliminazione è l’icona dell’incredulità!

Lei che parlava con la stessa intonazione di #AlexBelli è rimasta per una volta #senzaparole https://t.co/pyW2w48uM1 — La Distopica (@LaDistopica) March 8, 2022