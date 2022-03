Al televoto di giovedì 10 marzo ci sono Barù e Manila Nazzaro. Il meno votato dal pubblico a casa sarà il prossimo eliminato del Grande Fratello Vip 6. A contendersi la vittoria finale del reality sono rimasti in otto concorrenti. Tre di loro sono già sicuri di un posto nella finalissima (Delia Duran, Lulù Selassié e Davide Silvestri), due sono in nomination (Barù e Manila), mentre gli altri tre (Jessica Selassié, Sophie Codegoni e Giucas Casella) ambiscono a uno dei due posti rimasti per la finale del Grande Fratello Vip di quest’anno.

A seguire i risultati dei sondaggi online del Grande Fratello Vip sul televoto che vede a rischio eliminazione Barù e Manila Nazzaro.

Grande Fratello Vip 6, eliminato 10 marzo: i risultati dei sondaggi

I sondaggi sul televoto della puntata del 10 marzo del Grande Fratello Vip 6 vedono un testa a testa entusiasmante tra Barù e Manila. Alla luce del percorso di entrambi, le percentuali mostrate dai sondaggi online sono sorprendenti.

Sondaggio Forumfree – Chi vuoi salvare?

Manila Nazzaro: 50,19%

Barù: 49,81%

Sondaggio RealityHouse – Chi vuoi salvare?

Barù: 51%

Manila: 49%

Mai prima d’ora un sondaggio aveva fotografato una situazione così incerta. Prima di ieri sera, se a qualcuno fosse stato domandato di scegliere chi salvare tra Barù e Manila, probabilmente la maggioranza delle persone avrebbe risposto facendo il nome di Barù. Cos’è cambiato allora per far crescere in maniera esponenziale le quote di Manila?

La sensazione è che l’alleanza dichiarata, e confermata nella diretta di ieri sera, di Barù con Soleil Sorge, Davide Silvestri e Giucas Casella non abbia giovato al nipote di Costantino della Gherardesca, anzi. Per non parlare del gesto compiuto dal nobile toscano a fine puntata, quando ha manifestato a Jessica e Sophie la sua delusione per quanto ascoltato durante la clip mandata in onda ieri sera, in cui Jessica confessa all’ex tronista di avere dei dubbi sul comportamento di Barù.

Il celebre episodio della capanna è successo dopo le dichiarazioni della principessa Selassié, un dettaglio sì rilevante ma non per l’enologo, che ha lasciato intendere quanto ci sia rimasto male nell’ascoltare le parole di Jessica. A onor del vero, lo stesso discorso può essere fatto con Barù, che prima della puntata di ieri sera aveva confermato a Giucas che in finale avrebbe voluto portare lui, Davide e Soleil, senza nominare la più grande delle sorelle Selassié.

Detto questo, come spiegare la percentuale di voto così alta raggiunta da Manila Nazzaro nei sondaggi? L’idea che ci siamo fatti è che si tratti di un voto contro Barù da parte dei tanti fan della coppia (fin qui solo sulla carta) composta da Jessica e Barù. Tutto comunque è ancora in divenire. Vedremo se nelle prossime ore ci sarà un nuovo chiarimento tra i due concorrenti più spiati dagli italiani, oppure se Manila commetterà un passo falso alleandosi con il gruppo guidato fino a ieri da Soleil Sorge, eliminata al televoto flash di lunedì contro Davide.

