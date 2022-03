Chi è uscito nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 6? I tre concorrenti a rischio eliminazione per il televoto settimanale erano Davide Silvestri, Miriana Trevisan e Jessica Selassié. Dop aver comunicato ai tre vipponi chi doveva lasciare immediatamente la casa del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha dato il via all’ennesimo televoto flash di queste ultime puntate: il vippone più votato ha guadagnato un posto in finale, l’altro invece è uscito dando così addio al sogno di vincere la sesta edizione del GF Vip.

Di seguito il nome dei due concorrenti eliminati ieri sera e chi è finito al televoto di giovedì, quando andrà in onda la quarantottesima puntata del GF di quest’anno.

Chi è uscito ieri sera dal Grande Fratello Vip?

La concorrente eliminata al televoto settimanale è stata Miriana Trevisan. Queste le percentuali di voto: Jessica 46%, Davide 29%, Miriana 25%. Per l’ennesima volta, i risultati dei sondaggi avevano previsto la larga vittoria della più grande delle sorelle Selassié, oltre all’eliminazione di Miriana, che nella media delle percentuali dei vari sondaggi pubblicati online era indietro a Davide.

Il pubblico ha deciso che a dover abbandonare immediatamente la Casa di #GFVIP è… MIRIANA! pic.twitter.com/m7eyO1fIUM — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 7, 2022

La vera sorpresa è stata la seconda eliminazione della serata. Dopo l’uscita di scena di Miriana, Alfonso Signorini ha convocato i concorrenti in Super Led e in Mystery per indicare il nome del concorrente che avrebbero voluto vedere in finale, con una piccola postilla: l’altro vippone al televoto che avrebbe ricevuto meno voti sarebbe stato eliminato per sempre dal programma. Qualcuno ha espresso la propria preferenza seguendo il proprio cuore, altri invece hanno dato l’impressione di giocare di pure strategia.

Al termine delle prime nomination della serata, i due concorrenti a ricevere più voti sono stati Davide Silvestri e Soleil Sorge. Si apre dunque l’ennesimo televoto flash, con il pubblico chiamato a scegliere chi eleggere terzo finalista. L’esito imprevisto della votazione da casa lascia di stucco tutti quanti: è Davide a raggiungere un posto nella finalissima di lunedì 14 marzo, mentre per Soleil la corsa verso la vittoria finale si conclude sul più bello.

Il pubblico ha emesso il suo verdetto. Il VIP ad andare in finale è Davide! Soleil deve quindi abbandonare immediatamente la Casa di #GFVIP. pic.twitter.com/AlTuQXDyl4 — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 7, 2022

Prima di ieri sera, nessuno avrebbe pensato a un simile risultato. Una spiegazione comunque c’è, anzi più di una. La prima: con il suo comportamento durante tutti i cinque mesi trascorsi nella casa del Grande Fratello, Davide Silvestri ha conquistato l’affetto del pubblico medio, che alla fine è quello che pesa maggiormente al televoto rispetto ai vari fandom e ai follower sui social network. La seconda: i fan delle sorelle Selassié hanno votato in massa Davide ragionando sul fatto che Soleil fosse una concorrente molto pericolosa in finale.

Chi è finito al televoto della prossima puntata di giovedì 10 marzo?

I concorrenti al televoto della puntata del Grande Fratello Vip 6 in onda giovedì 10 marzo sono Barù e Manila Nazzaro. Il meno votato giovedì sarà eliminato a pochi giorni dalla finalissima del 14 marzo.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Barù e Manila. #GFVIP pic.twitter.com/j0UPSHsNQP — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 8, 2022

Ecco chi ha nominato chi:

Davide nomina Jessica

Delia nomina Barù

Lulù nomina Giucas

Giucas nomina Manila

Sophie nomina Barù

Jessica nomina Manila

Manila nomina Barù

Barù nomina Manila

Chi sarà il prossimo eliminato tra Barù e Manila? Per conoscere in anticipo quale potrebbe essere l’esito del televoto vi rinnoviamo l’invito a seguire i sondaggi online del Grande Fratello Vip.

