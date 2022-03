Ieri sera la diretta del reality di Canale 5 ha decretato il terzo finalista del Grande Fratello Vip 6 e un’eliminazione lampo. Ad essere colpita è stata Soleil Sorge, grande protagonista del programma, uscita ad un passo dalla semifinale. Le reazioni in seguito alla sua eliminazione sono state tutte molto forti, nel bene e nel male, ma fuori dalla casa la più intensa è stata quella di Dayane Mello.

Che cos’ha detto Dayane Mello dopo l’eliminazione di Soleil Sorge?

Dayane Mello ieri ha seguito il Grande Fratello in diretta social e nel momento dell’eliminazione della sua amica ha reagito così:

“Ma sì ragazzi certo che dico truffa perché assolutamente tutto Brasile stava votando a me, che strano il televoto flash sempre tutto bloccato da un momento all’altro. Ma dai! Ma dove mi prendono per cosa? Ma mica sono nata ieri! Ragazzi sappiamo già che loro sanno il vincitore. Quindi siamo qua per cosa?”

Ecco il video:

Effettivamente il problema del televoto non l’ha avuto solo Dayane Mello. Infatti durante le votazioni flash molti utenti lamentavano di non riuscire ad esprimere la loro preferenza. Tuttavia noi personalmente siamo riusciti a votare utilizzando il sito da computer, mentre da app non ci riuscivamo.

Dayane Mello contro Alex Belli

Ma la reazione della modella non si ferma qui. Infatti, quando Soleil Sorge esce dalla casa Alfonso Signorini le domanda – assolutamente fuori luogo – se volesse passare la notte con Alex Belli. Sebbene poco prima c’era stato un confronto fallimentare tra i due, la domanda è retorica, ma la concorrente rifiuta seccamente, affermando anche che “lui non avrebbe visto l’ora”. Il Man piccato le risponde:

“Ti sbagli di grosso, credimi. Sei troppo sicura di te stessa. Fly down ciccia, fly down”

Dayane Mello a quel punto sbotta arrabbiata e insulta l’ex attore di Centovetrine:

“Tra l’altro l’ha diminuita pure questo co*****e. Che rabbia! Perché questo qua deve credersi così? Che m***a è questo qua? Ma vaff!” e continua spiegando alla sua amica: “poverina, della serie non crederci perché è entrata Delia, ho vinto io e ho preso protagonismo. Ma vai a quel posto. Io odio quest’uomo!“