Dopo la messa in onda della puntata del 7 marzo del Grande Fratello Vip, Davide Silvestri si è lasciato andare ad un duro sfogo con alcuni coinquilini. Il concorrente è riuscito ad aggiudicarsi il titolo di terzo finalista, avendo la meglio su Soleil Sorge. Proprio in merito a questo episodio, l’attore ha voluto spendere qualche parola. Vediamo cosa ha detto.

Le dure parole di Davide contro le coinquiline del GF Vip

Nel corso della puntata di ieri del GF Vip è stata eliminata Miriana Trevisan. Subito dopo, però, Alfonso Signorini ha informato i vipponi circa una seconda eliminazione lampo. Tutti i concorrenti hanno avuto la possibilità di votare una persona da candidare come terzo finalista. Al televoto sarebbero andati in due e, il meno votato, sarebbe stato eliminato definitivamente dal programma.

La maggior parte delle donne della casa, allora, ha fatto il nome di Soleil Sorge, adducendo al fatto che la ragazza meritasse di andare in finale. Secondo Davide, però, questa è stata solo una strategia. Durante un confronto con Barù post puntata, infatti, il protagonista ha detto che, a suo avviso, tutte le coinquiline hanno votato Soleil in negativo, nella speranza che il pubblico non la votasse come finalista e decretasse la sua uscita di scena.

Ecco perché Silvestri ha votato Soleil Sorge

Silvestri è apparso piuttosto infastidito dalle motivazioni che tutte le donne hanno dato nel corso della puntata. Il fatto che Jessica, Manila e altre avessero deciso improvvisamente di dare questa opportunità ad una coinquilina con cui hanno avuto pesanti litigi ha qualcosa di sospetto. A suo avviso, le donne avrebbero gioito dell’uscita della Sorge. Durante lo sfogo, poi, l’attore ha anche parlato del motivo per il quale anche lui ha fatto il nome di Soleil.

A tal proposito, Davide ha spiegato che, nel suo caso, ha agito in maniera del tutto onesta e sincera in quanto sentiva davvero di dare alla giovane l’opportunità di aggiudicarsi la finale. Fino all’ultimo momento è stato indeciso tra lei e Barù, tuttavia, alla fine ha deciso di non far rischiare l’enologo, in quanto in tutto questo tempo non l’ha mai tradito. Soleil, invece, l’ha mandato in nomination due volte, malgrado questo, però, ha voluto concederle l’opportunità di aggiudicarsi la finale. Purtroppo le l’influencer, però, le cose non sono andate così.