Per gli allievi di Amici 21 oggi non è stata una grande giornata. Infatti Maria De Filippi ha fornito loro alcune novità riguardo al serale che presto inizierà.

Leggi anche: Come vedere la replica di Amici

Gli allievi del serale di Amici sono più di quanto previsto

Il daytime oggi ha rivelato alcune informazioni importantissime per il serale di quest’anno. Maria De Filippi ha letto un comunicato preparato insieme agli autori nel quale ha spiegato come si svolgerà la seconda fase del programma. La presentatrice ha esordito così:

“Per consentire un’adeguata esposizione del vostro talento, la produzione aveva indicato ai professori il numero di 14 posti da assegnare per il serale, lasciandoli comunque liberi di disporre secondo il loro volere. Nonostante l’indicazione della produzione, i vostri professori hanno deciso legittimamente di portarvi tutti al serale. Tant’è che siete in 18 con la maglia d’oro”.

La composizione delle squadre

L’organizzazione di Amici 21 anche in questo caso prevede delle squadre, le cui formazioni potrebbero essere quelle che abbiamo ipotizzato nel precedente articolo. Ecco quanto afferma Maria De Filippi:

“La produzione ha preso atto di questa decisione legittima e ha chiesto ai professori di scegliere come associarsi a coppie tra loro, tenendo conto delle opinioni espresse e dell’impostazione didattica che sono emerse durante questi mesi. È chiara la logica per cui i professori si associano? In questo modo ogni squadra sarà composta da due professori: uno di canto e uno di ballo, che si porteranno dietro i rispettivi allievi che hanno già seguito durante l’anno”.

L’impostazione è la medesima dell’anno passato.

Le eliminazioni della prima puntata del serale di Amici

La dura notizia è arrivata infine:

“Al serale a giudicare la gara ci sarà una giuria esterna composta da tre persone e nel corso della puntata avverranno due o tre eliminazioni“.

Del resto è stato ribadito prima: dovevano essere in 14 gli allievi per consentire loro di esporre al meglio il loro talento, essendo in 18 qualcuno – soprattutto nelle prime puntate- non avrà modo di esprimersi al meglio. Come capitato nel corso degli anni, ci sarà probabilmente anche chi uscirà dopo essersi esibiti solo un’unica volta. Il serale, spesso, può rivelarsi un’arma a doppio taglio, soprattutto per i talenti “meno maturi”.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina