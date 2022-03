Alex Belli ritornato mercoledì dall’Egitto è già al Grande Fratello Vip 6 perché aveva un bisogno estremo di mandare una lettera a Soleil Sorge e fare un confronto. Alfonso Signorini chiede:

“Vi è mancato Alex Belli?”

A casa e su Twitter un coro di “No” arriva inascoltato. Niente da fare, fino alla fine del reality di Canale 5 bisognerà sorbirsi queste dinamiche. Eppure ce ne sarebbero tante altre da raccontare che accadono giorno dopo giorno.

La lettera di Alex Belli

Alfonso Signorini racconta con un “commovente” filmato la lettera di Alex Belli. L’uomo che si vede anche in posizione di meditazione nel deserto, racconta la sua delusione per il comportamento dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne quando è entrato l’ultima volta nella casa e l’amarezza per il modo in cui si sono lasciati.

“Amica mia ho pensato che il nostro addio non è stato degno del rapporto alchemico che è stato. Ma voglio essere chiaro con te Sole, la definizione di amicizia come la intendevamo noi non prevedeva gelosia. E il tuo comportamento quando sono stato a casa l’ultima volta, ha visto da parte tua una dose di egoismo nel bilancio del tempo speso con Delia, dimostrandomi che in fondo mi chiedevi di rimettere a posto e riequilibrare il mio rapporto con Delia, ma in verità mi dimostravi tutt’altro”.

Il confronto tra Alex e Soleil

Arriva il momento dell’incontro tra i due ormai ex amici alchemici. L’influencer si mostra piuttosto seccata ed annoiata dal doversi confrontare di nuovo con lui che appare vestito da santone indiano nel deserto. Ma ci tiene a precisare:

“Ma un vestito normale no? Molto bello l’abito, peccato che non siamo nel deserto. Tesoro mio Alex, io non mi sono mai innamorata di te, altrimenti avrei fatto di tutto per sottolinearlo”.

Alex palesemente non le crede e le intima di togliersi la maschera, ma lei risponde per le rime:

“Non c’è maschera, tu indossi la maschera”.

Lui non demorde e alla fine dev’essere il presentatore a separarli. Quando Alfonso Signorini le chiede che cosa provi, Soleil risponde:

“Nel cuore ho tanto, ma nulla è legato ad Alex“.

Possiamo chiudere la busta o ci saranno altre puntate? Intanto in questo momento Alex Belli distribuisce regali metaforici dal deserto nello studio del Grande Fratello Vip 6.

… ma Soleil non ci sta… vuole rispondere punto per punto ad Alex. Ammettendo di non essere mai stata innamorata di lui. #GFVIP pic.twitter.com/lQEkm5QSEM — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 7, 2022