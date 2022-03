In queste ore, Manuel Bortuzzo ha deciso di fare una dedica alla sua amata Lulù Selassiè. Il protagonista, infatti, si è recato fuori la casa del Grande Fratello Vip ed ha cominciato a gridare delle parole d’amore per la sua donna. La regia del programma, però, è prontamente intervenuta per bloccare il tutto, forse anche a causa di un gesto di Davide Silvestri e Barù. Vediamo cosa è successo.

La dedica di Manuel Bortuzzo per Lulù Selassiè

Manuel Bortuzzo si è recato fuori la casa del GF Vip per fare una dedica alla sua Lulù. L’ex gieffino è andato attorno al perimetro della casa più spiata d’Italia con il supporto di un microfono ed ha iniziato ad attirare l’attenzione della sua amata. A tal proposito, le ha detto:

“Inizia l’ultima settimana senza di te amore mio… non mi sembra vero ma ci siamo quasi…”

Dopo aver pronunciato queste dolci parole, poi, Manuel ha anche detto di non vedere l’ora di poter riabbracciare la principessa e cominciare a sentirsi completo insieme a lei. I due, infatti, hanno in progetto di andare a vivere insieme subito dopo che la giovane concluderà la sua esperienza all’interno del reality show.

Il gesto di Davide e Barù e l’intervento della regia del GF Vip

Ad ogni modo, mentre dal giardino della casa si udivano queste splendide parole, c’è stato qualcuno che non si è comportato in maniera del tutto positiva secondo molti telespettatori. Le persone in questione sono Davide e Barù, i due hanno immediatamente cominciato a gridare che Manuel fosse fuori la casa intento a gridare qualcosa per la Selassiè.

In molti telespettatori hanno interpretato questo gesto come un voler richiamare l’attenzione della regia del programma, affinché censurasse l’episodio. Dopo pochissimo tempo, infatti, la produzione è intervenuta ed ha alzato il volume della musica in filodiffusione in casa in modo da coprire la voce di Bortuzzo. Insomma, l’intento dei due è stato davvero quello di bloccare la serenata romantica?

Potrebbe interessarti: Ecco come seguire il daytime del GF Vip 6

https://mobile.twitter.com/misslisebet1/status/1500520254384087048