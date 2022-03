Stasera lunedì 7 Marzo ritorna il consueto appuntamento con il Grande Fratello Vip 6. Manca poco alla finale di lunedì 14 Marzo e i giochi sono ancora tutti aperti. Infatti all’interno della casa ci sono ancora 10 concorrenti di cui due finaliste e gli altri otto devono contendersi i tre posti in finale.

Leggi anche: Come vedere la replica del Grande Fratello Vip 6

Le anticipazioni della quarantasettesima puntata, 7 Marzo

Alfonso Signorini insieme alle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli condurrà quest’interessantissima penultima puntata prima del grande finale. Quest’oggi i ritmi saranno più serrati e ci sarà poco spazio per momenti vuoti perché le dinamiche da sviscerare sono tante.

Infatti la nomination di Jessica Selassié ha fatto emergere rivalità e tensioni in chi non ci si sarebbe mai aspettati: Manila Nazzaro e Miriana Trevisan. Le due sono unite nel sostenere che non sono solo le princess ad aver bisogno del montepremi, ma anche loro. Altrimenti perché stare per tanti mesi al Grande Fratello Vip 6?

Manila Nazzaro dal canto suo è convinta di essere la concorrente più “debole” tra tutti e di uscire proprio stasera perché sa di non poter arrivare alla finale. Stando ai sondaggi finora fatti, effettivamente non è molto distante dalla realtà.

Davide Silvestri, forte delle nomination finora vinte, si sente molto più sicuro del suo ruolo nella casa e ha già stipulato le sue alleanze per arrivare in finale insieme ai suoi preferiti: Giucas Casella, Barù Gaetani e Soleil Sorge. Ma, le nomination flash hanno dimostrato più volte un fattore di imprevedibilità da non sottovalutare.

Jessica Selassié e Barù Gaetani tengono viva l’attenzione con la loro relazione – non relazione. Stasera finalmente lo chef dovrà rispondere del suo atteggiamento ambiguo verso la ragazza e chiarire definitivamente che cosa prova. Lo farà oppure continuerà a dare speranze remote? Intanto anche Jessica ha iniziato a dubitare della sincerità del suo atteggiamento, reiterando quanto già detto da Nathalie Caldonazzo.

Sophie Codegoni, forte della vittoria nella nomination, in questa settimana ha iniziato a sognare la finale, dopo un confronto duro con le princess, si è legata ancor di più a Soleil Sorge e ha trascorso un weekend all’insegna del divertimento.

Stasera ci sarà un confronto tutti contro tutti dove verranno svelate le strategie di gioco. Infine, ritornerà Alex Belli in studio, dopo il viaggio in Egitto.

Stasera l’elezione del terzo finalista

Questa sera ci sarà una grandissima novità. Infatti, verrà eletto il terzo finalista. Nessuno se lo aspetta all’interno della casa perché ormai sono abituati alle catene di salvataggio per l’eliminazione e magari proprio questo potrà trarli in inganno nelle votazioni.

Doppia eliminazione o forse anche tripla

Alfonso Signorini l’aveva già annunciato la settimana scorsa: la quarantasettesima puntata del Grande Fratello Vip 6 vedrà una doppia o tripla eliminazione. Come vi abbiamo detto all’inizio, i posti sono solo 3, mentre ci sono 8 persone che se li contendono. Per ragioni matematiche devono far uscire 3 persone. Altrimenti se non accadrà oggi, dovranno comunque farlo giovedì.

Jessica Selassié sente di superare con grande facilità questa nomination, addirittura l’altro giorno si è spinta ad affermare chi andrà in finale secondo lei, ovviamente comprendendo anche la sua persona. Ma sarà proprio così? Davide Silvestri sta rappresentando un’incognita. Infatti, partito svantaggiato, ha riacquistato terreno e oggi si trova testa a testa nei sondaggi con Miriana Trevisan.

Ma c’è una certezza: chiunque uscirà stasera non ritornerà. I biglietti di ritorno sono finiti e ora si esce veramente. Appuntamento stasera alle 21.20 su Canale 5 per il nuovo imperdibile appuntamento con il Grande Fratello Vip 6.

Pronti alle anticipazioni di questa sera? Succederà di tutto tra poche ore al #GFVIP! Sentite un po'… 😏#Mattino5 pic.twitter.com/x3MP2IcRmE — Mattino5 (@mattino5) March 7, 2022