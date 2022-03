Nella giornata di domenica 6 marzo, una concorrente del Grande Fratello Vip 6 è finita sul profilo Instagram del rapper Guè Pequeno. Nel dettaglio, il video ritrae una delle Principesse Selassié mentre canta e balla una sua canzone.

L’accaduto

Sabato 5 marzo, al Grande Fratello Vip 6 i “vipponi” hanno fatto una festa a tema “trap”. Dunque, i concorrenti hanno cantato e ballato vari pezzi. A un certo punto Lulù Selassié ha intonato la canzone di Guè Pequeno “Scooteroni”.

Ovviamente, l’episodio non è passato inosservato al rapper. Su Instagram, Guè ha condiviso il video in cui è presente la Principessa etiope. A tal proposito Pequeno ha ironizzato:

Nelle scorse settimane, un video di Lulù Selassié era stato condiviso sul profilo ufficiale di Cardi B. La star americana aveva notato l’imitazione tale e quale della concorrente del Grande Fratello Vip 6 e l’aveva ripostata sui suoi canali social.

Soleil Sorge rassicura Lulù

Nelle scorse ore, Lulù Selassié ha avuto un crollo emotivo al Grande Fratello Vip 6. La Principessa sente moltissimo la mancanza del suo fidanzato Manuel Bortuzzo – lo sportivo si è ritirato dal programma. Inoltre, la 23enne ha accusato il colpo per avere discusso con la sorella maggiore Jessica. Come se non bastasse, nella precedente puntata del reality show, Lulù ha discusso animatamente con Davide Silvestri.

Nel vedere giù di morale la coinquilina, Soleil Sorge ha cercato di rassicurarla. Secondo la influencer italo-americana, Lulù a volte esagera con i modi e con i termini. Tuttavia, se è stata la seconda ad arrivare in finale, è proprio perché i telespettatori apprezzano la sua schiettezza.

