Al televoto di lunedì 7 marzo ci sono Miriana Trevisan, Jessica Selassié e Davide Silvestri. Il meno votato sarà eliminato. Per chi uscirà lunedì prossimo sarà un’atroce beffa, dal momento che la finale è davvero a un passo: lunedì 14 marzo verrà eletto il nome del vincitore del Grande Fratello Vip 6 (a proposito, qui potete vedere le nostre previsioni su chi vincerà il reality quest’anno).

Di seguito i risultati dei sondaggi online del Grande Fratello Vip sul televoto che vede a rischio eliminazione Miriana, Jessica e Davide.

Grande Fratello Vip 6, eliminato 7 marzo: i risultati dei sondaggi

I sondaggi sul televoto della puntata del 7 marzo del Grande Fratello Vip 6 restituiscono risultati incerti. E non nemmeno tanto strano, visto che in nomination sono finiti tre potenziali finalisti della sesta edizione di quest’anno.

Sondaggio Forumfree – Chi vuoi salvare?

Davide Silvestri: 34,76%

Jessica Selassié: 32,76%

Miriana Trevisan: 32,48%

Sondaggio RealityHouse – Chi vuoi salvare?

Jessica: 41%

Miriana Trevisan: 31%

Davide Silvestri: 27%

ULTIMO AGGIORNAMENTO: lunedì 7 marzo.

Stavolta prevedere chi uscirà dalla casa del Grande Fratello Vip lunedì prossimo è molto difficile. Fino a una settimana fa avremmo detto a occhi chiusi Davide, che aveva platealmente rotto con Soleil Sorge. Poi però le cose sono di nuovo cambiate negli ultimi giorni, con l’ex attore di Vivere che si è riavvicinato in maniera sensibile all’influencer italo-americana. A testimonianza della pace fatta tra i due, la mano tesa di ieri da parte di Soleil nei confronti di Davide durante la catena di salvataggi lanciata da Alfonso Signorini dopo l’esito del primo televoto. Un altro segnale è arrivato dal televoto flash, che ha visto Davide battere un concorrente temibile come Antonio, segno inequivocabile dell’intervento dei fan di Soleil. Gli stessi che potrebbero nel bene o nel male decidere l’esito del prossimo televoto.

E Jessica? La sorella maggiore delle Selassié continua a restare la favorita per la vittoria finale, ma dovrebbe iniziare a smarcarsi in maniera un po’ più netta da alcune uscite infelici di Lulù, già sicura di un posto in finale insieme a Delia Duran. Nonostante sia difficile, visto il rapporto fraterno che lega le due ragazze, Jessica farebbe bene a parlare con la sorella e dirle finalmente ciò che tiene dentro da mesi e mesi. Posto che Lulù continuando in questo modo si sta facendo soltanto del male, senza peraltro manco accorgersene, è arrivato il momento per Jessica di sbottare: lo può e lo deve fare, farà bene a lei e farà bene soprattutto all’interno delle dinamiche del gioco.

Chi a nostro parere corre il serio rischio di uscire a un passo dalla finale è Miriana. Nella puntata di ieri la showgirl ha commesso alcuni passi falsi, come il tentennamento durante la catena di salvataggi tra Manila Nazzaro e Sophie Codegoni, e le motivazioni che l’hanno spinta a fare il nome di Soleil in occasione delle nomination. C’è poi un altro problema per Miriana: è vero che può contare sull’apporto del pubblico da casa, soprattutto di chi guarda le puntate in prima serata su Canale 5, ma altrettanto non si può dire lato social. Il fandom di Jessica voterà compatto per la Selassié, quello di Soleil invece per Davide. E a quel punto, Miriana si ritroverebbe nei guai.

Staremo a vedere. Intanto noi vi diamo appuntamento a lunedì prossimo, quando andrà in onda la quarantasettesima puntata del Grande Fratello Vip 6.

