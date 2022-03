Miriana Trevisan stasera è in nomination e l’attenzione dei fan del Grande Fratello Vip 6 è tutta su di lei. Infatti, mentre dai sondaggi emerge che Jessica Selassié dovrebbe essere salva, l’ex di Non è la Rai appare in un testa a testa continuo con Davide Silvestri.

Gli appassionati del reality di Canale 5 che seguono le vicende dei “vipponi” della casa hanno notato stamani alcune frasi della donna che non sono piaciute tanto.

Le dichiarazioni di Miriana Trevisan sulla guerra

I concorrenti del Grande Fratello Vip 6 sono stati informati sulla guerra in corso fin da subito. Nonostante le puntate vadano avanti come programmato, la produzione ha ritenuto necessario avvertire le persone nella casa di quanto stava accadendo, come già successo in situazioni analoghe nelle passate edizioni.

Un nuovo senso di consapevolezza ha avuto la notizia, la paura per quanto c’è al di fuori delle mura di Cinecittà ed anche la volontà di portare leggerezza con il reality. Ma Miriana Trevisan pare abbia percepito in modo più forte di tutti quanto succede perché oggi, a mezzogiorno, ha fatto delle dichiarazioni molto particolari. La sua compagna Sophie Codegoni le ha chiesto se gli aerei passassero per mandare i consueti messaggi di incoraggiamento, ma lei ha dichiarato:

“No! C’è allarme militare, lo spazio aereo sarà chiuso. È una situazione difficile, di cui siamo coinvolti sicuramente. Senti che c’è anche poco traffico. C’è anche il crollo dei mercati. Me lo sento, sono già due tre giorni. Basta che non ci sia il quarto virus. È molto strano perché siamo in finale, siete…Siamo in finale”.

Me lo sento, sono già due tre giorni..Siamo in finale" Ecco a voi la veggente del "confessionale"🤡🤮 #gfvip #soleil #jeru #fairlylu pic.twitter.com/75pZVdfaIb — Gioie zuccarate (@cleoliv24) March 7, 2022

L’indignazione della rete

Nelle parole della concorrente ci sono alcuni elementi strani che stanno destando la curiosità del popolo di Twitter. Innanzitutto l’indignazione perché la concorrente sembra sapere notizie che in realtà non dovrebbero essere note ai concorrenti e le fa passare come sue sensazioni; dall’altro lato c’è il fatto che si senta già in finale. Molti utenti sospettano che la donna riceva precise informazioni in confessionale, visto che sembra passarci parecchio tempo.

