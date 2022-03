Davide Silvestri ha avuto un risveglio nell’ultimo periodo del Grande Fratello Vip 6. Se prima evitava le discussione e cercava la neutralità, ora invece si scontra con tutti senza paura, certo che ormai si è alla fine. Stasera si è salvato dalla prima nomination probabilmente anche grazie a questo.

Nel primo blocco della serata non è potuto mancare il confronto tra lui e Lulù Selassié, dopo la discussione della scorsa settimana.

Il confronto tra Lulù e Davide

Alfonso Signorini apre il loro confronto con una clip che mostra il litigio avvenuto in diretta e le reazioni che hanno avuto successivamente i due “vipponi”. Entrambi irremovibili, continuano a pensare che l’altro abbia sbagliato.

Lulù ritiene che lui sia un “falso”, che si è nascosto per tanto tempo e non ha mai preso posizione, mentre Davide dal canto suo, ritiene che lei sia una capricciosa e irrispettosa.

Partiti come grandi amici… eppure qualcosa sembra essere andato storto. Tra Davide e Lulù è rottura: sembra andare sempre peggio, man mano che la finale si avvicina. #GFVIP pic.twitter.com/VvrXVeHQso — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 7, 2022

La rivelazione di Davide

L’attore per la prima volta rivela perché si è avvicinato a Lulù nell’ultimo periodo, subito dopo che il fidanzato Manuel Bortuzzo è andato via:

“Io ho voluto crederci nel suo rapporto, anche nel rispetto di Manuel, perché a lui ci tengo molto. Mi sono sentito di prendere la sua protezione quando la vedevo sola, però quando mi ha dato dell’infame durante la puntata, io non ho voluto scusarla ma comprenderla. Questo non vuol dire che mi andava bene quello che ha detto. Le ho lanciato qualche battutina e comunque non volevo farlo in diretta, volevo chiarirmi in privato”.

Davide è visibilmente infastidito dai comportamenti di Lulù e le dice:

“Tu vuoi che gli altri capiscano te, ma tu non capisci gli altri. Vuoi che gli altri siano sinceri, ma tu non lo sei“.

La reazione di Lulù

Lulù non si scompone eccessivamente, ma chiude il dialogo in modo secco e chiaro:

“Tu ce l’hai con me perché ti ho nominato ma io ti ho nominato perché ero obbligata. Sei l’unica persona perché tra tutte le persone che posso votare, chi dovevo nominare? Giucas, mia sorella, Sophie, Miriana? Lui è l’ultima persona che io cerco quando ho un problema. Tu devi esporti, devi sempre dire quello che pensi. Io non sono bugiarda manco per niente. Sono capricciosa? E quindi? Non è che siamo in caserma, non siamo in collegio”.

Ma è su Giucas Casella che la ragazza spende una frecciatina:

“Giucas pensavo fosse mio amico, ma ora dopo quello che ho sentito non lo so più“.

A cosa si riferisce Lulù? Ad una frase mostrata nella clip, in cui il “paragnosta” del GF VIP 6 afferma che la principessa stia facendo harakiri. Parlando con Davide, Giucas ha detto:

“Non vincerà perché ha fatto harakiri”.

Ma quando il conduttore l’ha interrogato ha negato di voler intendere quello e, anzi, ha affermato che Lulù ha assolutamente la possibilità di vincere. Tanto che Alfonso Signorini ha chiosato: “Peccato che prima hai detto il contrario!”