“Anche perché questa è stata l’edizione delle donne. Alla fine le donne hanno litigato, si sono amate, si sono baciate, tutto noi donne!”

Il parere del pubblico su chi arriverà in finale

L’ipotesi avanzata dalla princess in realtà non è così lontana dalla realtà, perché tanti utenti sul web si sono espressi a favore di una finale con loro, o anche Miriana Trevisan. Effettivamente questa sesta edizione del Grande Fratello Vip 6 è stata dominata dalle dinamiche create dalle donne. Perché non avere per la prima volta una finale tutta in rosa?

Questo gf è stato retto dalle donne.

Le finaliste dovrebbero essere loro 6, al di là di simpatie/antipatie. Nessuno dei 3 uomini rimasti merita la finale.

È assurdo che si stia salvando Davide pur di buttare fuori Miriana#gfvip #lavapiatters #jeru #fairylu #miriangels #jessvip pic.twitter.com/T14enh1kCY — Samanta (@samanta_012) March 6, 2022

Intanto domani si scoprirà chi uscirà dalla casa, i sondaggi danno Davide Silvestri come il più sfavorito.