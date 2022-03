Oggi è andata in onda l’ultima puntata di Amici in studio prima del serale. I protagonisti però non sono solo gli allievi con le loro esibizioni che hanno concesso a tutti loro di accedere alla fase successiva del programma, ma è successo anche un fatto particolare e grave.

La maestra di canto Anna Pettinelli ha fatto alcune considerazioni mentre Maria De Filippi non la sentiva, che però possono essere equivocate e Rudy Zerbi non ha mancato di sottolinearlo. Ancora una volta il talent di Canale 5 è segnato dai loro litigi.

Leggi anche: Come vedere la replica di Amici 21

Il fuorionda incriminato di Anna Pettinelli

Anna Pettinelli durante la settimana ha eliminato Gio Montana, ma Rudy Zerbi l’ha recuperato e non solo, ora il cantautore ha ricevuto la maglia del serale. Nella puntata di oggi il ragazzo è riuscito ad avere un riscontro positivo e Rudy Zerbi non ha potuto fare a meno di sottolinearlo, ma non solo. Ad un tratto ha dichiarato:

“Lo devo dire, perché lo devo dire e purtroppo mi dispiace. Tu non sentivi, ma io ho sentito Anna prima che iniziasse l’esecuzione dire a Lorella ‘Strano eh, visto questa volta lo hanno messo ultimo, come mai, caso strano’. Lo hai detto o non lo hai detto?”

La maestra di canto non si è tirata indietro e ha replicato:

“L’ho stradetto”. 📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Ma forse l’insegnante non ha percepito la gravità della frase incriminata agli occhi di chi segue da casa, tanto che l’ex della Sony ha continuato:

“Ha voluto fare intendere che lui è stato messo lì per non essere il primo e non essere in difficoltà. Visto che questa cosa la trovo bruttissima, di nascosto detta senza microfoni, posso chiedere se è possibile rifare la canzone con lui primo? Così leviamo qualsiasi dubbio”.

L’intervento di Maria De Filippi

Mentre la conduttrice acconsentiva alla richiesta del professore, la docente ha continuato:

“Perdonami ma a questo punto sta diventando… Mi sono domandata come mai. Che tu l’abbia sentito non significa che è dietro le quinte. Io non posso fare un commento con Lorella?”

Maria De Filippi ha spiegato che dovevano ora per forza far fare la gara a Gio Montana iniziando per primo:

“Sennò sembra che la produzione abbia in qualche modo scelto una posizione diversa”

Finalmente, Pettinelli, accortasi di quale fosse il fraintendimento che c’era stato ha aggiunto:

“No no no, io ho fatto una battuta e non ho messo. È la produzione che decide. Non voglio che lui dica cose che non sono vere”.