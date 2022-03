Il pomeridiano di Amici 21 è concluso. Tutti gli allievi ora sono pronti ad accedere al serale. Ma quali saranno le squadre in cui verranno schierati? Scopriamolo insieme.

Amici 2022, le squadre del serale: le ipotesi

Le ipotesi più accreditate per la formazione delle squadre di quest’edizione del talent show di Canale 5 mette insieme alcuni professori che si sono mostrati in tutto questo periodo più affini. Ma allo stesso tempo presenta problemi di equilibrio tra gli elementi. Scopriamo perché.

Squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

Questo duo di professori che hanno visioni comuni anche per l’insegnamento sembra essere sulla carta il più forte, non solo per il talento degli elementi. Infatti Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno più allievi di tutti: ben 8.

Luigi Strangis, 20 anni

LDA, 18 anni

Calma, 24 anni

Gio Montana, 22 anni

Carola Puddu, 20 anni

Alice del Frate, 20 anni

Leo, 24 anni

Michele Esposito, 22 anni

La squadra appare molto forte e ben bilanciata tra cantanti e ballerini.

Squadra di Veronica Peparini e Lorella Cuccarini

Le due docenti sono note per collaborare con grande facilità e potranno sicuramente tirare fuori il meglio dagli elementi all’interno della loro squadra. Veronica Peparini e Lorella Cuccarini hanno scelto 5 allievi. Ecco chi sono:

Aisha Maryam, 17 anni

Sissi, 22 anni

Alex, 21 anni

Dario Schirone, 18 anni

John Erik De La Cruz, 25 anni

Squadra di Raimondo Todaro e Anna Pettinelli

L’ultima squadra dei professori Raimondo Todaro e Anna Pettinelli è quella che presenta meno elementi: solamente 4. Appare dunque la più a rischio rispetto alle eliminazioni eventuali.

Albe, 22 anni

Crytical, 18 anni

Serena Carella, 18 anni

Christian Stefanelli, 18 anni

Sarà possibile che Maria De Filippi accetti di avere squadre così diverse per numero di allievi? Quest’ipotesi ci sembra poco probabile. Sicuramente nei daytime delle prossime settimane verranno sistemate le squadre in modo da avere formazioni omogenee.