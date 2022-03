Sonia Bruganelli ha rilasciato un’intervista a SuperGuida Tv. La produttrice si è detta spiazzata per il successo ottenuto al Grande Fratello Vip 6 in veste di opinionista. A tal proposito, ha rivelato che il prossimo anno sarebbe disposta a tornare solamente ad una condizione: senza nessuna collega al suo fianco.

I ringraziamenti di Bruganelli

In principio, i telespettatori erano scettici sul ruolo di opinionista affidato a Sonia Bruganelli. La 48enne veniva spesso vista come la “moglie di..” visto che è sposata con Paolo Bonolis dal 2002. Puntata dopo puntata, però, è entrata nel cuore dei telespettatori del Grande Fratello Vip 6 anche grazie al suo modo di essere schietta. Per chi non avesse seguito il reality show, Bruganelli ha anche lasciato lo studio per un battibecco con il conduttore Signorini.

Nell’intervista, Sonia si è detta stupita per la visibilità ottenuta. Di solito, è abituata a lavorare dietro le quinte di un programma:

“E’ un bilancio molto positivo. E’ stata un’esperienza nuova, impegnativa e divertente”. Tutto.TV su

🗣️ Seguisu Facebook , clicca Mi Piace!

La moglie di Bonolis, si è detta spiazzata anche per l’affetto ricevuto dai fan del programma:

“Ci sono persone che sono andate addirittura a ripescare foto di quando ero bambina”.

Ha inoltre ammesso che non pensava che il Grande Fratello Vip venisse seguito davvero da così tanta gente. Con ironia, la diretta interessata ha rivelato che anche gli insulti sul suo conto sono diventati più carini.

Il futuro di Sonia al GFVip

In merito ad un ipotetico rinnovo di contratto come opinionista del Grande Fratello Vip 7, la diretta interessata ha ammesso che le piacerebbe tornare al suo lavoro di produttrice. Secondo Adriana Volpe, la collega vorrebbe solamente essere corteggiata da Mediaset e avrebbe trovato un’escamotage qualora il contratto non venisse rinnovato.

La 48enne ha confermato la voglia di tornare al suo mestiere, ma ha lasciato uno spiraglio aperto. Nel dettaglio sarebbe disposta a ricoprire il ruolo di opinionista anche il prossimo anno ma ad una sola condizione:

“Potrei pensare di fare l’opinionista da sola con Alfonso visto che con lui mi sono trovata molto bene. Io e lui soltanto però. Mi ingolosirebbe la veste di unica opinionista”.

Infine è tornata a parlare della collega Adriana Volpe: l’ex volto di Rai2 dovrebbe aspirare a qualcosa di più di un ruolo di opinionista visto che alle spalle ha una lunga carriera televisiva augurandole che in futuro possa condurre un programma tutto suo.

Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 6