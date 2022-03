In queste ore, Delia Duran si è lasciata andare ad una conversazione piuttosto interessante con Miriana Trevisan e Manila Nazzaro all’interno della casa del Grande Fratello Vip. In tale occasione, la donna ha svelato che, secondo le sue intuizioni, in casa c’è un altro concorrente che pratica l’amore libero. Di chi si tratta? Scopriamolo subito.

Chi sarebbe il secondo concorrente del GF Vip che vivrebbe l’amore libero

Delia Duran si è resa protagonista di una confessione piuttosto interessante in merito ad un concorrente di questa edizione del GF Vip. La donna si è lasciata andare a delle confidenze con Miriana e Manila, donne con cui ha avuto modo di legare parecchio durante la sua permanenza all’interno del reality show. Durante la sessione di chiacchiere, poi, la compagna di Alex Belli ha detto che, secondo il suo punto di vista, anche un altro vippone sarebbe solito fare l’amore libero.

La persona in questione, secondo il punto di vista di Delia, sarebbe Giucas Casella. Quest’ultimo non ha mai negato di vivere la sessualità in maniera piuttosto libera, sta di fatto che ha avuto rapporti indistintamente sia con uomini sia con donne. Ad ogni modo, mai ha rivelato di avere questo genere di inclinazione.

Le dichiarazioni di Delia Duran su Giucas e Valeria

Delia è entrata maggiormente nello specifico dicendo: “A parte me e Alex c’è un’altra coppia che segue l’amore libero, Giucas e Valeria“. La donna, poi, ha proseguito dicendo:

"Valeria ha accettato che lui ha un figlio con un'altra, tanto di cappello per il comportamento, lei è una che non lo giudicherebbe mai".

Al momento, però, le dichiarazioni di Delia Duran restano solo delle insinuazioni in quanto il diretto interessato non è ancora intervenuto sulla faccenda per spiegare se, effettivamente, quella raccontata dalla compagna di Alex sia la verità oppure no. Non ci resta che attendere la prossima puntata del GF Vip per vedere se la faccenda verrà affrontata e se Giucas chiarirà la situazione.