Sonia Lorenzini è intervenuta a GFVip Party, condotto da Giulia Salemi e Gaia Zorzi, per parlare della 46^ puntata del Grande Fratello Vip 6. La influencer ha fatto un bilancio personale di quest’edizione e ha detto cosa pensa di alcuni “vipponi”.

Il bilancio di Lorenzini

Mentre su Canale 5 andava in onda la 46^ puntata del Grande Fratello Vip 6, Sonia Lorenzini commentava a GFVip Party con Giulia Salemi e Gaia Zorzi le dinamiche accadute in puntata. Durante la chiacchierata, l’ex concorrente del reality show ha fatto anche un bilancio sulla sesta edizione:

“Il Grande Fratello Vip quest’anno l’hanno fatto Alex Belli e Soleil Sorge, anche se in negativo”.

Sonia ha parlato del triangolo amoroso che si è formato all’interno della casa tra Alex, Delia e Soleil. A detta di Lorenzini, in principio il duo Belli-Sorge sono stati bravissimi a tenere i riflettori puntati su di loro. La stessa ex concorrente pensava che all’inizio fosse tutta una finzione, ma quando è entrata in gioco Delia Duran ha capito che si stava consumando un “dramma reale”. A tal proposito la diretta interessata ha dichiarato:

“Soleil è molto intelligente e ha sempre avuto un quadro chiaro della situazione, anche se si aspettava una scelta diversa da Alex”.

Infine, Sonia ha sostenuto che Alex Belli e Soleil Sorge siano stati bravi a rubare la scena a tutti gli altri concorrenti.

Sonia Lorenzini contro Barù

Nel corso della chiacchierata, le conduttrici Salemi-Zorzi hanno chiesto alla loro ospite cosa pensasse di Jessica Selassié e Barù. Sonia Lorenzini senza peli sulla lingua ha sparato a zero sul food blogger toscano:

“Prima tifavo per la coppia, adesso Barù non mi piace più”.

Secondo la influencer, Jessica ha sbagliato a correre dietro ad un uomo in quel momento. Al contrario, Barù ha solamente preso in giro la Principessa visto che in puntata dice una cosa sulla coinquilina mentre in Confessionale ha più volte detto di non volere una relazione dentro e fuori il Grande Fratello Vip.

La stoccata a Katia Ricciarelli

Sonia Lorenzini ha fatto un appunto anche su Katia Ricciarelli e Nathalie Caldonazzo. Per quanto riguarda la cantante lirica, la influencer ha ammesso di essere rimasta delusa dai suoi atteggiamenti all’interno della casa di Cinecittà:

“Con una carriera e con un vissuto importante deve dare un esempio diverso”.

La diretta interessata ha spiegato che spesso Katia si è lasciata andare a scivoloni e gaffe piuttosto di cattivo gusto. In merito a Nathalie Caldonazzo, Lorenzini ha rivelato che non si sarebbe aspettata una “caduta” da parte della showgirl romana:

“Mi piaceva tantissimo all’inizio con la battuta tagliente, ma poi ha perso un po’ di smalto”.

