Nel corso della puntata del 3 marzo del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge ha ricevuto una comunicazione molto interessante da parte di Alfonso Signorini in merito al suo presunto fidanzato. Il conduttore ha chiesto all’influencer di raggiungerlo in confessionale in modo da scambiare qualche chiacchiera con lei in disparte. In tale occasione, le ha fatto una comunicazione sul suo fidanzato.

La comunicazione di Alfonso Signorini a Soleil Sorge sul suo presunto fidanzato

In molti si sono chiesti chi fosse il presunto fidanzato nominato in diverse occasioni da Soleil Sorge durante il suo periodo di permanenza all’interno della casa del GF Vip. Molte sono state le indiscrezioni e le supposizioni, tuttavia, durante la messa in onda di ieri, c’è stata una novità. Alfonso, infatti, ha detto alla concorrente di avere per lei una comunicazione molto importante.

Il presentatore ha esordito dicendo di essere riuscito ad individuare l’identità della persona in questione, malgrado i suoi tentativi di restare nell’ombra. Una volta appreso chi fosse, il direttore di Chi è riuscito a mettersi in contatto con lui e a strappargli qualche confessione. A tal proposito, le ha detto:

“Avete fatto un patto, e tu lo sai…Vi siete detti che qualsiasi cosa succedesse là dentro non vi sareste mai lasciati…Ti comunico che niente è cambiato e lui ti sta aspettando”.

Come si sta preparando il ragazzo all’uscita di Soleil Sorge

Con queste parole, dunque, il conduttore ha chiarito, una volta per tutte, la reale esistenza di questo fantomatico fidanzato di Soleil Sorge. Signorini, poi, ha aggiunto anche altri dettagli. Nello specifico, ha rivelato che l’uomo in questione si starebbe anche preparando al meglio pur di riuscire a sorprendere l’influencer quando uscirà dalla casa del GF Vip.

Il ragazzo sta andando in palestra e si sta facendo seguire da un personal trainer allo scopo di perfezionare il suo fisico e da farsi trovare in splendida forma dalla sua fidanzata. Soleil ha commentato questa rivelazione dicendo: “Ma lui era già bello prima“. In studio, poi, era presente anche Gianluca, con cui la Sorge aveva legato parecchio durante la loro convivenza in casa. Entrambi, però, non hanno potuto fare a meno di ribadire di essere solo amici.

