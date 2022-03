Mancano solo due puntate alla finale del Grande Fratello e di posti per arrivare al montepremi finale ne rimangono pochissimi: solo 3. Nella casa ormai è tempo di resa dei conti e la puntata di ieri del reality di Canale 5 l’ha dimostrato, lasciando tanti strascichi.

Ci sono ben 5 persone da eliminare e tutti nella casa non vogliono essere una di quelle. Ma ieri una frase di Jessica Selassié ha indispettito fortemente Manila Nazzaro.

Che cos’ha detto Jessica Selassié a Manila Nazzaro?

La princess durante la diretta ha confessato all’ex Miss Italia:

“Io ci tengo perché andando in due in finale abbiamo più possibilità di vincere quei soldi. Tutto qui, poi a me di avere il titolo di vincitrice non me ne frega niente”.

Ma la donna non ha accolto positivamente questo, le ha risposto subito piccata:

“Ascolta no non dire queste cose, non fare questo discorso. Perché ti possiamo raccontare tutti noi le nostre cose, fidati è un mio consiglio. Questo tipo di ragionamento non ti porta da nessuna parte. Anzi, se andate in due in finale i televoti si dividono“.

Il fastidio è rimasto, come dimostra il video in cui Jessica parla, le facce di Manila e Miriana Trevisan dicono tutto ciò che pensano.

Manila a Jessica e a Miriana con una faccia sconvolta

"sta roba della finale vi sta sfuggendo di mano"#gfvip #solearmy pic.twitter.com/RxobHbdl1b — Catia (@catiuz92) March 4, 2022

“Abbiamo tutti bisogno di soldi”

Dopo la puntata le due migliori amiche Manila e Miriana si sono confrontate con Davide Silvestri su quanto dichiarato dalla principessa etiope, la conduttrice radiofonica ha raccontato:

“Ho visto un accanimento brutto per questa finale, una roba che mi ha investito e mi ha fatto sentire male, una cosa brutta. Io non arriverò nemmeno alla semifinale sono certa, anche qui dentro dicono che sono tra i più deboli. Però non voglio sentire discorsi come ‘devo andare in finale perché ho bisogno dei soldi’. Questa roba è davvero scorretta“.

Ha poi continuato ricordando ciò che lei ha sacrificato per essere lì:

“Ho bloccato subito Jessica e le ho detto ‘non mi fare questi discorsi perché mi fanno inca***re’. Perché Jessy è andata da Miriana chiederle se la vedeva in finale. Già questa roba qui per me è strana. Ti rendi conto? Ha detto ‘se andiamo in due abbiamo più possibilità di vincere per il montepremi, perché abbiamo bisogno di quei soldi’. Dai ma abbiamo tutti bisogno dei soldi. Secondo voi se io non avessi bisogno stavo sei mesi lontano dai miei figli? Eppure la gente non lo capisce. Infatti a Jessica ho detto ‘non dire sta roba dei soldi perché vale per te come per tutti. Sono distante dal mio cuore da tanto tempo e se è così è perché anche io avrei bisogno, eppure non lo ripeto a tutti’”.

Insomma, le amicizie all’interno della casa iniziano a scricchiolare di fronte al lauto bottino del montepremi finale.