Le ultime news dalla casa del Grande Fratello Vip si riferiscono alla puntata di giovedì 3 marzo. A seguire le ultimissime notizie sulla quarantaseiesima diretta in onda in prima serata su Canale 5.

Chi è stato eliminato tra Miriana Trevisan, Antonio Medugno, Sophie Codegoni, Davide Silvestri e Giucas Casella? Chi ha dovuto lasciare la casa dopo il televoto flash? E chi invece è finito in nomination per la puntata di lunedì? Ecco il riassunto di quanto accaduto ieri e i video più importanti della serata.

Le news dell’ultim’ora del Grande Fratello Vip

La quarantaseiesima puntata del Grande Fratello Vip 6 si apre con il confronto tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, eliminato nell’appuntamento di lunedì. Dopo aver abbandonato la casa ancora scosso dall’uragano Fabrizio Corona, Alessandro ha ribadito di essere innamorato di Sophie, venendo ricambiato all’istante dall’ex tronista. Il ragazzo ha inoltre confidato alla fidanzata di essersi incontrato con la madre, lasciando in sospeso la questione. I due avranno comunque modo di chiarirsi definitivamente quando anche la Codegoni avrà portato a compimento il suo percorso nella casa del Grande Fratello.

Alessandro e Sophie si incontrano in passerella… è il momento di chiarire tutto quello che c'è stato. Sì, la voglia di esserci e viversi è ancora molto forte ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/OzUWGIqXbj — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 3, 2022

Il secondo blocco della puntata di ieri sera, quello più importante, ha riguardato le sorelle Lulù e Jessica Selassié. La prima è già in finale, la seconda è molto amata dal pubblico e vorrebbe anche lei condividere il traguardo con la sorella. Negli ultimi giorni Lulù ha manifestato in più di un’occasione una certa insofferenza nei confronti della sorella maggiore, negando però in puntata di essere invidiosa o gelosa della sorella. Dallo studio interviene anche Clarissa, che consiglia a Lulù di stare più serena. Lo stesso consiglio le dà il fidanzato Manuel Bortuzzo, anche lui tornato in studio dopo essere stato positivo al coronavirus.

Le nostre opinioniste hanno qualcosa di importante da dire a Lulù… ecco la loro chiave di lettura alla luce degli ultimi avvenimenti che la vedono protagonista. #GFVIP pic.twitter.com/tQkyAT8wuj — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 3, 2022

Nella serata di ieri Manila Nazzaro ha ricevuto una sorpresa speciale da parte dell’amica Valeria Graci, nota comica e conduttrice radiofonica. Le due si sono conosciute alla radio alcuni fa anni, in un momento molto particolare per entrambe, reduci dalla separazione con i rispettivi mariti. Un legame che continua a durare nel tempo, con Manila che ha avuto la percezione di come sia ben voluta dalle sue amiche di sempre. L’ex Miss Italia ha preso coscienza di come la vera vita sia là fuori, e non quella della casa del Grande Fratello.

Il rapporto speciale tra Valeria Graci e Manila. Un vero e proprio inno alla vera amicizia, per ricordarle che alla fine di questa avventura c'è chi la attende sempre a braccia aperte. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/VuU9Hh4bPi — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 3, 2022

Intanto arriva il momento di scoprire il primo verdetto della serata. Dopo che a salvarsi erano stati Miriana, Antonio e Sophie, tra Davide e Giucas il concorrente meno votato dal pubblico e quindi eliminato è Giucas. Appena arrivato in studio, Alfonso Signorini lo invita ad aprire il biglietto che ha in mano: è lui ad avere il biglietto di ritorno, dunque può fare subito rientro in casa! L’illusionista più famoso della televisione italiana si lascia andare a un’esultanza incontenibile, trascinando tutto lo studio al suo fianco.

Giucas ha il Biglietto di Ritorno: può quindi rientrare IMMEDIATAMENTE nella Casa! 😍 #GFVIP pic.twitter.com/QWnwPbeVrD — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 3, 2022

Dopo il ritorno di Giucas nella casa, Alfonso comunica ai concorrenti l’avvio di una catena di salvataggi: chi non verrà salvato andrà in automatico al televoto flash, decidendo poi chi portare con sé. A iniziare la catena è Antonio, che salva Soleil. A sua volta l’influencer salva Davide. L’attore invece decide di fare il nome di Giucas, e quest’ultimo salva Barù. Di fronte a Jessica, Miriana, Manila e Sophie, Barù spende il nome della più grande delle sorelle Selassié, che a sua volta salva Miriana. L’ex ragazza di Non è la Rai è l’ultima a decidere chi salvare tra Manila e Sophie: alla fine, dopo una lunga indecisione, salva Manila.

Sophie è dunque la prima concorrente ad andare al televoto flash. L’ex tronista deve però scegliere un’altra persona con cui andare al televoto, e questa persona è Davide. L’ex attore di Vivere a sua volta è chiamato a decidere un terzo nome, con la scelta che ricade su Antonio. A questo punto si apre il televoto flash: il meno votato tra Sophie, Davide e Antonio sarà eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip per sempre.

Su chiamata di Davide è Antonio a completare la triade di VIP al televoto flash. L'esito si preannuncia combattuto e incerto… Pronti a votare? #GFVIP pic.twitter.com/tht3IEseLG — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 3, 2022

Intanto nello studio fa il suo ritorno Alessandro Basciano. Per l’ex tentatore arriva subito il confronto con Nathaly Caldonazzo: i due avevano discusso animatamente nel corso della puntata di lunedì riguardo alla presunta frase da squalifica pronunciata dalla showgirl romana e mai trasmessa dalla regia del Grande Fratello Vip, ma sentita da Alessandro che l’ha poi riportata alla fidanzata Sophie (e da qui il passaparola è stato immediato). Chi credeva che dopo tre giorni Basciano fosse tornato sui suoi passi si sbagliava di grosso: sostanzialmente le posizioni sono le stesse di lunedì, dunque il chiarimento tanto auspicato non è arrivato.

Il confronto definitivo tra Nathaly e Alessandro non sta portando al superamento delle ostilità… le loro posizioni restano ferme e diametralmente opposte. #GFVIP pic.twitter.com/jYSo94sP83 — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 3, 2022

L’ultimo colpo di scena prima delle nomination lo regala l’esito del televoto flash. Il primo a salvarsi è Davide, restano dunque in bilico Antonio e Sophie. Signorini, con in mano la busta con il nome dell’eliminato, comunica che il pubblico ha deciso che il concorrente che deve abbandonare per sempre la casa del Grande Fratello Vip è il tiktoker napoletano. Per lui, dunque, l’avventura nel reality show di Canale 5 si conclude qui.

Il pubblico ha deciso che a dover abbandonare immediatamente la Casa di #GFVIP è… ANTONIO! pic.twitter.com/ZBblODMnoJ — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 3, 2022

Per conoscere i nomi dei concorrenti finiti in nomination e a rischio eliminazione nella puntata di lunedì prossimo vi invitiamo alla lettura del nostro approfondimento su chi è finito al televoto. A noi non resta che dunque che darvi appuntamento a lunedì 7 marzo, quando andrà in onda la quarantasettesima puntata del Grande Fratello Vip 6.

