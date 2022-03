Barù stava per baciare Jessica Selassié al Grande Fratello Vip 6. In queste ore, sul web sta circolando un breve video in cui il food blogger ha vuotato il sacco. Il momento d’intimità è stato interrotto solamente da uno scherzo messo in atto dai “vipponi” ai danni del coinquilino.

Barù cede al corteggiamento

Nel post-puntata del Grande Fratello Vip 6, Barù si è ritrovato in camera con Jessica Selassié. Stando a quanto riportato in un video che sta circolando, su Twitter, il nipote di Costantino Della Gherardesca stava per cedere al corteggiamento della Principessa:

“Stavo per baciare Jessica”.

Il diretto interessato ha spiegato a Soleil Sorge che il tutto è stato interrotto per via dello scherzo messo in atto dai “vipponi” ai suoi danni. Il nobile si è ritrovato delle uova rotte in testa, quindi è stato costretto a fare una doccia notturna.

La situazione dei ‘Jerù’

In poco tempo, il video in cui Barù rivela di essere stato ad un passo dal baciare Jessica è diventato virale. Su Twitter, i fan dei “Jerù” non credevano ai loro occhi, ma al tempo stesso si stanno disperano per lo scherzo subito dal nobile.

Tutti si stanno chiedendo se non ci fosse stato alcuno scherzo, se veramente Barù avesse baciato la Principessa. Tra i vari utenti, c’è anche chi si è scagliato contro il nobile. Secondo alcuni, il food blogger starebbe solamente illudendo la coinquilina.

A questo punto non è escluso che nella puntata di lunedì 7 marzo in onda su Canale 5, Signorini non indaghi sull’episodio.

