La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip ha cambiato nuovamente le carte in tavola. Con la finale sempre più vicina, i concorrenti stanno prendendo decisioni determinanti. Le incomprensioni, però, stanno trasformando il gioco in una fonte inarrestabile di stress.

Miriana Trevisan e Soleil Sorge, in particolare, sono arrivate a uno scontro diretto. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non è riuscita più a trattenersi dopo le Nomination. Miriana, infastidita dalla situazione, ha deciso di sfogarsi con Manila Nazzaro.

GF Vip, Soleil Sorge furiosa con Miriana Trevisan

Il rapporto tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge è giunto al limite. Durante le Nomination di ieri sera, Miriana ha fatto il nome del Soleil per via di alcuni comportamenti che non le sono piaciuti. L’influencer, però, non ha accettato di buon grado questa scelta e, durante la pausa pubblicitaria, ha riversato tutta la sua frustrazione sulla compagna di avventura:

Tu che parli tanto di cuore sei una vipera, la verità è che tu sei questo, sei incattivita e te la sei presa con me perché non so cosa ti rosica dentro

Soleil Sorge, senza soffermarsi troppo sulle conseguenze delle sue parole, ha chiamato in causa anche la questione dell’età. Per lei, una donna come Miriana non dovrebbe scagliarsi in questo modo contro le persone più giovani:

Ti rendi conto di come ti accanisci verso una ragazza che potrebbe essere tua figlia? Continua a sparlare dietro e a fare queste cose viscide. Potresti essere mia madre, ma non ti vergogni di come parli? Riprenditi perché sei frustratissima

Miriana Trevisan si sfoga con Manila Nazzaro: “Non ho avuto paura”

Ovviamente, lo sfogo di Soleil ha avuto un forte impatto su Miriana Trevisan. Subito dopo, ha deciso di parlarne con l’amica Manila Nazzaro in modo da poter esternare il suo punto di vista:

Lo sapevo che avrebbe avuto questa reazione, mi fa male come donna, ma non ho avuto paura. Ma poi tirare in ballo l’età, per cosa? Sono fiera dell’età che ho

Miriana crede che Soleil sia troppo aggressiva. Ha deciso di fare il suo nome durante le Nomination proprio per questo motivo. Più volte, si è sentita messa alle strette da lei e ferita dalle sue parole. Inoltre, non le è piaciuto il modo in cui ha difeso Katia Ricciarelli durante le loro incomprensioni.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Le due concorrenti riusciranno a riavvicinarsi? O per loro non ci sarà più speranza?