Chi è uscito nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 6? I cinque concorrenti a rischio eliminazione per il televoto settimanale erano Miriana Trevisan, Antonio Medugno, Sophie Codegoni, Davide Silvestri e Giucas Casella. Dopo aver comunicato il nome dell’eliminato, per la seconda puntata consecutiva Alfonso Signorini ha dato il via a una catena di salvataggi immediata, al termine della quale ha aperto un televoto flash che ha determinato l’uscita di un nuovo concorrente.

Ecco il nome dell’eliminato di ieri e chi è finito al televoto di lunedì prossimo, quando andrà in onda la quarantasettesima puntata del Grande Fratello di quest’anno.

Chi è uscito ieri sera dal Grande Fratello Vip?

Il concorrente eliminato dal Grande Fratello Vip 6 ieri sera è Antonio Medugno. Il tiktoker napoletano, dopo essersi salvato al televoto settimanale, è stato il meno votato al televoto flash contro Sophie Codegoni (l’unica a non essere salvata nella catena di salvataggi) e Davide Silvestri (nominato da Sophie).

Ecco le percentuali che hanno condannato Antonio all’uscita: Sophie 43%, Davide 31%, Antonio 26%.

Per quanto riguarda invece l’esito del primo televoto, il pubblico aveva deciso di eliminare Giucas. Quando però l’illusionista è arrivato in studio e ha aperto il biglietto in mano, ha scoperto di essere lui ad avere il biglietto di ritorno. Grande festa in tutto lo studio, così come grande è stata l’accoglienza nella casa per un concorrente che nel bene e nel male è stato un valore aggiunto di questa sesta edizione.

Queste invece le percentuali del televoto: Miriana 29%, Antonio 24%, Sophie 20%, Davide 14%, Giucas 13%.

Anche stavolta i risultati dei sondaggi online si sono dimostrati corrispondenti alla verità. Miriana ha confermato di essere tra i concorrenti più amati dal pubblico, vincendo a ripetizione nomination su nomination. Per certi versi ricorda molto il percorso intrapreso lo scorso anno da Maria Teresa Ruta, sebbene l’avventura della popolare conduttrice televisiva non sia terminata proprio benissimo.

La sorpresa di ieri sera, in negativo, è senz’altro l’eliminazione di Antonio, da molti indicato come possibile vincitore del Grande Fratello Vip 6 dopo le vittorie collezionate durante gli ultimi televoti da casa. E così sembrava anche ieri, in considerazione dell’ottima percentuale raggiunta nel televoto settimanale, poi però per lui si è spenta improvvisamente la luce. Il tiktoker napoletano non è riuscito ad avere la meglio su Davide e Sophie al televoto flash, perdendo così per sempre la possibilità di approdare alla finalissima del Grande Fratello.

Chi è finito al televoto della prossima puntata di lunedì 7 marzo?

I concorrenti al televoto della puntata del Grande Fratello Vip 6 in onda lunedì 7 marzo sono Miriana Trevisan, Jessica Selassié e Davide Silvestri. Il menoto votato lunedì sarà eliminato per sempre dalla casa a una settimana esatta dalla finale del 14 marzo.

Ecco chi ha nominato chi:

Sophie nomina Miriana

Barù nomina Miriana

Miriana nomina Soleil

Soleil nomina Jessica

Davide nomina Sophie

Manila nomina Barù

Jessica nomina Davide

Giucas nomina Jessica

Delia nomina Miriana

Lulù nomina Davide

Vi rinnoviamo l’invito a seguire la prossima puntata, in onda su Canale 5 lunedì 7 marzo, per scoprire chi tra Miriana, Davide e Jessica dovrà abbandonare la casa del Grande Fratello Vip.

