Tenete pronti i fazzoletti. Doc 2 – Nelle tue mani sta per finire. Il 10 Marzo verrà trasmesso il penultimo appuntamento con la fiction Rai che sta avendo un enorme successo, qui e all’Estero. Che cosa succederà? Scopriamolo insieme, ma prima vediamo che cos’è successo nella sesta puntata di Doc – nelle tue mani.

Doc 2 – Nelle tue mani: riassunto della sesta puntata

Nella sesta puntata di Doc Nelle tue mani il piano di Cesconi per salvare il reparto si è rivelato vincente. Lorenzo Lazzarini non viene imputato di alcuna responsabilità nei confronti del reparto e la sorella può vivere la sua vita serenamente. Ma il modo in cui Damiano ha gestito questa situazione non è piaciuto a Giulia, che si trova molto confusa e spaventata da questo ragazzo.

Per quanto riguarda invece Agnese, l’avevamo lasciata sul punto di lasciare il marito per riprendersi il suo Doc Andrea Fanti, ma alla fine rivoluziona tutto di nuovo e resta nella sua comfort zone. La spiegazione? Loro sono la sua famiglia e Andrea è solo un rifugio in cui rifugiarsi quando vuole fuggire dai problemi. Il bel dottore ovviamente ci resta di sasso e con il cuore a pezzi, ma dal canto suo ha un’alleata nuova: Cecilia Tedeschi. Infatti la donna dichiara di non averlo visto prendere il certificato e lo scagiona. La sua cotta dai tempi universitari continua tutt’ora.

Doc 2 – Nelle tue mani: le anticipazioni della settima puntata

I due nuovi episodi del medical dramma di Rai Uno entrano nel vivo dei problemi aperti in questa stagione.

Nel primo, il tredicesimo di questa stagione, dal titolo Così Lontani, Così Vicini Gabriel, oramai convinto del legame che ha con Elisa, le farà una proposta che rivoluzionerebbe le vite di entrambi. Ma lei si fiderà e accetterà?

Il caso in reparto è quello di un ragazzo sordocieco, ricoverato al Policlinico Ambrosiano con sintomi preoccupanti. La virologa Cecilia Tedeschi propone a Doc un’alleanza, ma Agnese si innervosirà non poco per questo e non sarà l’unica. Infatti anche in Giulia la vicinanza di Cecilia al loro Andrea, farà riemergere sentimenti repressi.

Riccardo Bonvegna invece scoprirà un segreto di Doc che lo metterà in profonda discussione non solo nei confronti di lui, ma di tutta la sua vita attuale.

Nel quattordicesimo episodio, dal titolo Senza Nome La dottoressa Giulia si ritrova a fare i conti con la sua figura genitoriale materna, della quale finora non si era mai parlato. I telespettatori scopriranno quanto la ragazza si sia allontanata dalla famiglia d’origine e abbia fatto del reparto tutta la sua vita. Il compagno della mamma arriva al Policlinico Ambrosiano per una sindrome misteriosa, a cui nessuno riesce a dare una spiegazione.

Andrea Fanti ha superato tutti i test e potrebbe ritornare a fare il primario, ma Cecilia Tedeschi ce l’ha in pugno perché scopre un altro dei suoi pericolosissimi segreti. Cosa deciderà di fare?

Appuntamento su Rai 1, Giovedì 10 Marzo alle ore 21:25.