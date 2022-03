La puntata del 3 marzo del Grande Fratello Vip è stata molto emozionante per alcuni concorrenti, anche per Delia Duran. La donna, infatti, ha avuto modo di raccontare la sua linea della vita e si è soffermata anche sul rapporto che ha con Alex Belli. Proprio su di lui ha fatto delle confessioni molto importanti, portando alla luce una piccola grande debolezza del suo compagno.

Qual è la debolezza di Alex Belli secondo Delia Duran

Delia Duran ha fatto delle rivelazioni su Alex Belli dopo la scorsa puntata del GF Vip. La modella ha parlato con Davide Silvestri del suo magnifico rapporto con l’attore, malgrado gli episodi poco edificanti che sono accaduti di recente. A tal proposito, la Duran ha dipinto Alex come un uomo favoloso, in grado di fare tutto e di raggiungere ogni obiettivo che si prefissa nella vita.

Anche lui, però, è umano, pertanto, ha delle debolezze e delle fragilità. Nel caso specifico, il punto debole di Alex sono le donne. A tal proposito, Delia ha detto: “Lui è molto debole con le donne. Sul lato della fisicità è debole, io sono un po’ più forte“. In seguito ha detto che, secondo il suo punto di vista, gli uomini in generale sono molto più inclini al tradimento proprio a causa di questa debolezza.

I segnali che la modella provava a mandare ad Alex durante il suo GF Vip

Nel dire questa frase, Delia si è anche voluta congratulare con Davide per non aver ceduto a nessuna provocazione durante i suoi sei mesi di permanenza all’interno della casa del GF Vip. In seguito, poi, la modella ha chiarito che, secondo il suo parere, Alex sarebbe stato il vincitore di questa edizione del reality show, tuttavia, ha commesso qualche passo falso. In tutte le volte in cui la Duran è apparsa nel reality show per parlargli, lo ha fatto anche per provare a lanciargli dei segnali e a metterlo in guarda sulla piega che stava prendendo il suo percorso.

Belli, però, non è mai riuscito a comprendere, continuando a fare degli errori grossolani. Ebbene, a suo avviso, sarebbe proprio questo il motivo per il quale Alex non è riuscito a vincere questa edizione del reality show. La donna, infatti, ha concluso il suo intervento dicendo: “Si è perso, avrebbe vinto il programma è verissimo. Invece facendo così ha fatto male al suo posizionamento”.

