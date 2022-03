In queste ore, Mila Suarez, ex compagna di Alex Belli, ha rilasciato un’intervista sul magazine Nuovo in cui ha parlato del triangolo amoroso che si è venuto a creare al Grande Fratello Vip tra il suo ex, Delia Duran e Soleil Sorge. La modella si è soffermata soprattutto sull’attuale compagna di Alex ed ha usato delle parole davvero molto incisive. Vediamo che cosa ha detto.

Le dure parole di Mila contro Delia Duran

Nel corso di una recente intervista, Mila Suarez ha sparato a zero contro Delia Duran. Ricordiamo che la donna ha interrotto il rapporto con Alex in maniera piuttosto brusca, proprio per tale ragione non è escluso che serbi ancora molto rancore. Ad ogni modo, durante l’intervista, ha detto di reputare Delia una povera donna manipolata da un uomo molto furbo. Nello specifico ha dichiarato:

“Delia è manipolata, mi fa pena“. In seguito ha aggiunto: “Lui è molto bravo a manipolare le donne, lo faceva anche con me, però me ne sono andata, Delia che invece non ha nessuno è in difficoltà”.

Con queste parole, dunque, la Suarez ha voluto alludere al fatto che la Duran non sia in grado di porre fine al suo rapporto con Alex in quanto non è autonoma e non ha una famiglia o degli amici a cui affidarsi.

Cosa pensa la Suarez di Soleil Sorge

Mila, infatti, ha ribadito che se lei fosse indipendente lo avrebbe certamente già lasciato. Purtroppo, però, la considera una donna molto fragile, che non è in grado di distaccarsi da un uomo che, in realtà, non fa altro che prendersi gioco di lei e usarla per i suoi scopi personali. La Suarez, poi, si è espressa anche su Soleil Sorge.

A tal proposito, ha detto di aver già avuto modo di conoscere l’influencer ed ha subito capito che lei sia una ragazza estremamente furba. A suo avviso, infatti, Alex non ha proseguito la storia con lei in quanto la Sorge non gli avrebbe mai permesso di fare i suoi comodi. In conclusione, poi, Mila ha detto di credere che Soleil si sia innamorata di Alex, almeno nella parte iniziale del loro flirt al GF Vip.

