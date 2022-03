Barbara D’Urso sta facendo tenere gli spettatori di Canale 5 con il fiato sospeso per il suo nuovo show la Pupa e il Secchione. Infatti settimana dopo settimana sta svelando pian piano le novità di quest’edizione, fatta su misura per lei.

Chi ci sarà nella nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show?

La nuova edizione della Pupa e il Secchione Show è alle porte e Barbara D’Urso ieri, a Pomeriggio 5, ha anticipato con un promo alcuni volti noti presenti nel cast. Sapevamo già che nella giuria ci sarebbe stata Antonella Elia, per la copertina su Nuovo Tv insieme a Soleil Sorge, ma ieri abbiamo appreso alcune novità.

Infatti a Pomeriggio 5, Barbara D’Urso non ha fatto il nome della gieffina, nonostante la copertina del settimanale; ha annunciato solo i nomi di Antonella Elia e Federico Fashion Style come giudici del reality.

Soleil Sorge sarà nel cast de La Pupa e il Secchione Show?

Qualcosa è cambiato da quella copertina ad oggi. Infatti nel promo non compare la gieffina, ma un cartello con il punto di domanda, a sottolineare che ci sarà una terza persona in giuria, ma ancora non si svelerà. Forse gli accordi con l’influencer non sono ancora chiusi? Aleggia un mistero per il momento. La conduttrice ha dichiarato:

“C’è un terzo giurato o una terza giurata che per ora è ancora segreta anche per noi perché dobbiamo capire delle cose”.

I primi 5 concorrenti ufficiali della Pupa e il Secchione Show

Invece ciò che è certo, sono i concorrenti che ieri sono apparsi nel promo che la regina di Mediaset ha diffuso a Pomeriggio 5. Ecco chi sono:

Francesco Chiofalo , ex concorrente di Tempation Island, sarà reclutato tra i “pupi”

, ex concorrente di Tempation Island, sarà reclutato tra i “pupi” Nicolò Scalfi, che ha partecipato a Caduta Libera

che ha partecipato a Caduta Libera Aristide Malnati, anche lui ha partecipato al Grande Fratello, Isola dei Famosi e tanti format Mediaset, uomo di cultura, sarà tra i secchioni

anche lui ha partecipato al Grande Fratello, Isola dei Famosi e tanti format Mediaset, uomo di cultura, sarà tra i secchioni Paola Caruso , ex partecipante di Pechino Express, quando ancora veniva trasmesso sulla Rai

, ex partecipante di Pechino Express, quando ancora veniva trasmesso sulla Rai Flavia Vento, showgirl e attrice.

Come si evince da questi nomi, la conduttrice di Cologno Monzese ha deciso di fare uno show che porti all’interno tanti concorrenti dei reality. Il programma infatti sarà un “mix tra reality, storie e puro divertimento“. Chissà se questa scelta si rivelerà vincente. Finora possiamo dire che il primo trailer de La pupa e il secchione show ha ricevuto oltre 7 milioni di visualizzazioni.

Ma non dovremo aspettare molto: la prima puntata del nuovo reality di Canale 5 è fissata per il 15 Marzo.

#ESCLUSIVA per tutti gli amici di #Pomeriggio5: un nuovo promo per scoprire i primi protagonisti conosciuti de #LaPupaeilSecchioneShow! 🤩 Da martedì 15 marzo in prima serata su #Italia1 e in streaming su @MediasetPlay! pic.twitter.com/dt0wr16ZKA — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 2, 2022