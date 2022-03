Manca pochissimo alla finale. Come ha annunciato Alfonso Signorini, solo 4 puntate ci separano dall’incoronazione del vincitore (o più probabilmente vincitrice) della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Che succederà stasera? Scopriamolo insieme.

Le anticipazioni della quarantaseiesima puntata, 3 Marzo

I concorrenti del reality di Canale 5 sentono la pressione della finale e non tutti reagiscono bene. C’è chi come Davide Silvestri, si infuria per ogni nomination che riceve, e chi invece passa il tempo a ballare e divertirsi. L’ex protagonista di Un posto al sole ha trascorso questi giorni dopo la diretta di lunedì arrabbiato contro Lulù Selassié, rea di averlo votato. La principessa del Grande Fratello ha infatti mandato Davide al televoto. Solo stasera scopriremo chi uscirà dalla casa tra i nominati della scorsa puntata, in cui, oltre l’attore, ci sono anche Giucas Casella, Antonio Medugno, Sophie Codegoni e Miriana Trevisan. Ma, secondo i sondaggi, non sarà lui a uscire dal reality show Mediaset.

Miriana Trevisan è in una nuova fase della sua permanenza nella casa, infatti ha deciso di stipulare una tregua con Soleil Sorge, sua acerrima rivale nel talent, dopo averla salvata dal televoto flash dell’ultima puntata. Ma in realtà, ha confessato di temere l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e non voler finire in nomination con lei.

Nel corso della settimana però è emersa una nuova rivalità: quella tra Jessica Selassié e Soleil Sorge. La princess non vive bene la presenza dell’influencer nella casa e vorrebbe che finisse al televoto. Dopo le nomination della scorsa settimana se l’è presa con la sorella per non aver fatto il suo nome in confessionale, sperando così di eliminare una rivale per la vittoria finale.

Finalmente una sorpresa anche per Manila Nazzaro, che in questa quarantaseiesima puntata incontrerà la sua amica Valeria Graci. La concorrente è molto provata dalla mancanza dei suoi figli, come reagirà nel rivedere la sua cara amica?

Intanto Alex Belli è intervenuto sui social perché secondo lui c’è una vicinanza sospetta tra sua moglie Delia Duran e il tiktoker Antonio. Ma proprio in queste ore Delia ha fatto una dichiarazione importante al giovane campano. L’ex attore di Centovetrine si collegherà dall’Egitto per riportarla tra le sue braccia o la lascerà fare il suo percorso come aveva promesso?

Doppia eliminazione anche stasera

Le puntate che ci separano alla finalissima sono poche e nella casa ci sono ancora troppi concorrenti. Pertanto, anche stasera ci sarà una doppia eliminazione. L’annuncio è stato fatto a Mattino 5 da Federica Panicucci. Il meccanismo sarà ancora quello della catena? In tal caso i concorrenti hanno studiato varie strategie nelle diverse fazioni per salvare chi interessa loro. Ma, com’è successo lunedì, qualcuno potrebbe distruggere tutte le strategie, salvando chi nessuno si aspettava, come ha fatto Alessandro Basciano. Quest’ultimo stasera verrà accolto in studio dopo la sua eliminazione della scorsa puntata. Il presentatore gli farà salutare la sua amata Sophie?

#GFVIP, Ecco qualche anticipazione della puntata di questa sera! Ci dobbiamo preparare a un nuovo scontro in diretta?!#Mattino5 pic.twitter.com/uWuZf4jeMj — Mattino5 (@mattino5) March 3, 2022

Appuntamento stasera alle 21.20 su Canale 5 per la quarantaseiesima puntata del Grande Fratello Vip 6.