Giucas Casella era tra i nominati di questa settimana e, come prevedevano i sondaggi, ha perso il televoto. Ma la sua corsa verso la finale del Grande Fratello Vip 6 non è finita.

Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 6

Giucas Casella ha il biglietto di ritorno

Era rimasto un ultimo biglietto di ritorno e si pensava fosse quello di Davide Silvestri, ma invece tutti si sbagliavano! Stasera è stato aperto anche l’ultimo e ad averlo è Giucas Casella. La felicità dell’illusionista è visibile a chiunque. Il “nonno della casa” è letteralmente al settimo cielo, salta, urla e ancora un po’ fa uno spogliarello in diretta.

Anche l’ultimo biglietto di ritorno è stato consumato. Ormai non si potrà più ritornare dopo l’eliminazione e finalmente vorremmo dire, visto che mancano appena tre puntate alla fine del reality di Canale 5. In finale devono arrivare in 5 e ci sono solo 3 posti, mentre nella casa ci sono ancora ben 9 persone oltre Lulù Selassié e Delia Duran, già finaliste. Ci sono ben 7 persone da eliminare in sole due puntate. Come pensano di fare? Resta un mistero!

Lo scherzo di Alfonso Signorini

Opinionisti e conduttore sono molto felici del biglietto di ritorno di Giucas Casella e propongono ai concorrenti del GF VIP 6 di fare uno scherzo. Così li fa nascondere tutti in una stanza per quando lui entrerà in casa.

La reazione dell’illusionista è comica come sempre. Inizia a nominare i suoi amici, infine ad urlare il suo proverbiale “Alfonsoooo!!!“. Il conduttore ride divertitissimo mentre Casella urla per la casa disperato cercando gli altri coinquilini. Prova anche a fargli uno scherzo, dicendogli che è lui ad aver vinto il GF VIP, ma non ci casca! Così ecco arrivare gli altri concorrenti urlanti e festanti. Alla fine sarà proprio lui ad arrivare in finale?

E facciamo la festa al nostro Giucaaaaaas! 😍 #GFVIP pic.twitter.com/lDmp5LCyZh — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 3, 2022