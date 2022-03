Nel corso di una chiacchierata con Giucas Casella, Soleil Sorge ha parlato degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Nel dettaglio, la 27enne italo-americana ha elogiato Tommaso Zorzi, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

Il commento su Zorzi

Soleil Sorge ha spiegato a Giucas Casella che le piacerebbe arrivare alla finale del Grande Fratello Vip 6:

“Mi piacerebbe arrivare tra gli ultimi che poi spengono le luci della casa. Sarebbe la chiusura di un cerchio per me”.

A tal proposito la 27enne ha rivelato che lo scorso il “compito” era toccato a Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli. In merito al vincitore della quinta edizione del reality show, Soleil ha affermato:

“Tommy è stato un grande che ha fatto tanto qui dentro”.

L’attuale concorrente del reality show di Canale 5 ha rivelato che Zorzi è un ragazzo simpaticissimo, in gamba e merita tutto il successo ottenuto fino ad oggi. La diretta interessata ha precisato che anche grazie al Grande Fratello Vip, Tommaso ha ottenuto dei grandissimi successi dal punto di vista lavorativo. Sorge ha spiegato a Giucas che Tommaso Zorzi ha subito lavorato come opinionista dell’Isola dei Famosi. Extra tv invece, ha creato un marchio di giochi per adulti:

“E’ bravissimo anche in questo a pensare cosa può funzionare”. Tutto.TV su

🗣️ Seguisu Facebook , clicca Mi Piace!

Le parole su Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Nel proseguo della chiacchierata, Soleil Sorge ha menzionato anche Giulia Salemi:

“Lei è un tesoro”.

Pierpaolo Pretelli invece, è stato descritto da Soleil come un ragazzo d’oro, super educato e buono.

Infine, Soleil Sorge ha speso parole di stima per la sua amica Dayane Mello:

“Il mio cuore è suo. Lei è stupenda, la mia migliore amica”.

Soleil spende delle parole bellissime per Tommaso, Pierpaolo, Giulia, Dayane e che ha trovato il cast dell'anno corso super! ❤#gfvip #solearmy pic.twitter.com/J1uD5rQlA9 — Soleilandia 🚀✨ (@Soleilandia) March 3, 2022

Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 6