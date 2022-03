Nella serata di mercoledì 2 marzo, al Grande Fratello Vip 6 c’è stata una discussione tra Lulù Selassié e Barù per l’asciugatrice. La Principessa, dopo essere stata rimproverata dal food blogger, si è scagliata contro la sorella maggiore Jessica. Secondo la 23enne, la congiunta per compiacere l’uomo che le interessa non avrebbe preso le sue difese.

Barù perde le staffe con Lulù

Nel pomeriggio di ieri, Barù ha notato che i suoi panni erano stati tolti dall’asciugatrice. Una volta compreso che era stata Lulù Selassié l’ha raggiunta infastidito e l’ha rimproverata:

“Un minimo di rispetto”.

Il diretto interessato ha rimproverato la Principessa di avere tolto i suoi panni dall’asciugatrice quando erano ancora umidi. Nonostante la 23enne abbia cercato di spiegare che doveva lavare il suo intimo per la puntata di giovedì 3 marzo, Barù non ha sentito scuse:

“Sei maleducata, bastava avere rispetto per le cose degli altri”.

Il nipote di Costantino Della Gherardesca non ha usato mezzi termini con Lulù. Secondo il diretto interessato, la Principessa quando viene rimproverata di qualcosa scoppia subito a piangere e fa la vittima. A tal proposito Barù ha insinuato che gli altri al Grande Fratello Vip 6 puliscono anche per lei, visto che non ha mai lavato un piatto. Come un fiume in piena, il nobile ha fatto notare di avere dovuto lavare i piatti per lei perché aveva lasciato la cucina in condizioni pietose.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Io non ce la faccio con lui che fa avanti e indietro lì fuori mentre sente lulù dire quelle cose su jess 😭 #jerù pic.twitter.com/OHqHkLw61W — fvp🌙 (@abbi0501) March 2, 2022

Lulù sbotta con Jessica

Lulù Selassié ha cercato in tutti i modi di giustificare il suo atteggiamento con Barù, ma invano. A quel punto la Principessa ha precisato di avere sempre lavato le stoviglie da lei utilizzate. Dal momento che era presente anche Manila Nazzaro, la 23enne ha chiesto all’amica di raccontare come stavano realmente le cose.

Dal punto di vista di Barù, però, le cose andrebbero in una maniera diversa visto che la sorella maggiore cerca sempre di riparare ai suoi errori. In tarda serata Barù e Lulù hanno fatto pace, ma la 23enne si è scagliata contro la sorella maggiore:

“Ma tu sei matta Jessica! Devi sempre fare la leccona che per leccargli il c… non difendi neanche tua sorella“.

Secondo il punto di vista di Lulù, la sorella maggiore si starebbe allontanando da lei senza una motivazione valida. Per Lulù, Clarissa si è sempre presa cura di lei mentre Jessica sta avendo una sorta di distacco. A tal proposito, la 23enne ha insinuato che la sorella maggiore abbia raccontato bugie anche in Confessionale a Piera, nel corso della linea della vita:

“Ha detto che ha dedicato la vita a me e Clary. Ma sai chi lo ha fatto? Mamma non te, mi dispiace ma è lei che si è fatta il c… per noi figli”.

Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 6