Le anticipazioni della registrazione di mercoledì 2 marzo di Uomini e Donne rivelano che Alessandro e Ida sono stati protagonisti di una nuova discussione piuttosto accesa. Essa ha avuto dei risvolti inattesi. Per quanto riguarda Matteo, invece, il giovane ha palesato una decisione presa in merito a Federica. Scopriamo tutto quello che è accaduto nel dettaglio.

Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione 2 Marzo

Nel corso della registrazione di Uomini e Donne che si è tenuta mercoledì 2 marzo ci sono stati diversi colpi di scena. Tra questi, uno dei più esilaranti è stato quello in cui Alessandro ha lasciato lo studio del talk show pomeridiano. Lui e Ida si sono accomodati al centro dello studio per raccontare come stessero procedendo le cose in questo periodo. Ad un certo punto, però, hanno cominciato a discutere, soprattutto sul tema della distanza.

Durante la discussione, poi, si è intromesso Armando, il quale si è schierato a spada tratta verso la Platano, accusando duramente Alessandro. Quest’ultimo, dunque, stanco di queste continue discussioni, ha deciso di lasciare lo studio. Ida non ha esitato un attimo e lo ha subito seguito fuori. Dopo poco sono rientrati ed hanno spiegato di aver chiarito, sta di fatto che si sono consessi anche un ballo. Per quanto riguarda Gemma Galgani, invece, la donna proprio non riesce a trovare la sua anima gemella.

Matteo prende una decisione nella registrazione del 2 marzo

Stando a quanto emerso dalle anticipazioni di Uomini e Donne, riportate dalla pagina Instagram “Uomini e Donne classico e over“, infatti, pare che la donna abbia palesato il suo interesse per Franco. Quest’ultimo, però, l’ha rifiutata. Il cavaliere, infatti, ha rinunciato di uscire con lei la sera prima, generando tanto sconforto nella dama. Sulla vicenda, chiaramente, non è potuta non intervenire Tina Cipollari, la quale ha provveduto a lanciare il carico da novanta contro la sua acerrima nemica.

Al trono classico, invece, Luca ha deciso di uscire nuovamente con la nuova corteggiatrice Miriam. Di questa presa di posizione, chiaramente, non saranno molto felici Soraya e Lilli, che invece sono in quello studio da molto più tempo. Anche per Matteo ci sono state delle novità. Federica era assente. Durante la registrazione, poi, la padrona di casa Maria De Filippi ha mandato in onda il filmato inerente il confronto avvenuto dietro le quinte tra i due il giorno prima. A seguito di tale incontro, la ragazza ha preso una drastica decisione. Matteo, però, ha ammesso di non essere disposto a tollerare di perdere la corteggiatrice, sta di fatto che ha palesato la volontà di andare a riprenderla.

